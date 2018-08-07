Иркутянка, ожидая суда за 8 афер с квартирами, провернула еще 6 лжесделок

СЕГОДНЯ 15:50 2018-08-07T15:53:59+03:00

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«Где деньги, Оль?!» - такой вопрос до недавнего времени задавали 30-летней иркутянке обманутые покупатели недвижимости. Только ответа не дождались и дождутся едва ли… Сама Ольга (имя изменено. - Прим. ред.) вот уже год мотает срок в женской колонии поселка Бозой. И взять с матери троих детей нечего. По крайней мере, официально. Ни имущества, ни счетов в банке у нее нет, зато долгов масса. При этом выпускница юрфака с красным дипломом да связями (отец - полковник полиции) могла сделать головокружительную карьеру. Для таких афер, что придумала Ольга, нужно обладать очень незаурядным умом.

- Год назад я подыскивала квартиру и на популярном сайте объявлений наткнулась на заманчивое предложение: продавалась однушка в Березовом. Мне вариант подходил, - рассказывает одна из потерпевших иркутянка Дарья Преловская. - Позвонила по указанному номеру телефона - так и познакомилась с Ольгой, которая представилась хозяйкой квартиры.

Цена недвижимости - 850 тыс. рублей, отделка черновая. Чтобы обзавестись своим углом в Иркутске, муж женщины продал хорошую квартиру в Саянске - скитаться по съемным с маленьким ребенком молодой семье было уже в тягость.

- Кажется, что Ольга обладает каким-то гипнотическим даром убеждения, - продолжает Дарья. - Она мало говорила, больше действовала. Энергичная, активная, создавала видимость невероятной конкуренции. При мне ей звонили по телефону другие претенденты на это жилье…

В итоге продавец и покупатель встретились у двери многофункционального центра, чтобы сдать документы в Росреестр на оформление сделки.

- Ольга сама составила договор купли-продажи, а когда я отвлеклась на минуту, выгадала момент и подсунула мне его на подпись, - говорит Дарья. - На первый взгляд все было чисто.

Документы были сданы, продавец попросила задаток, и Дарья, чью бдительность мошенница усыпила тем, что раз документы приняли в МФЦ, то значит, все в порядке, отдала Ольге 422 тыс. рублей, то есть ровно половину стоимости квартиры. Однако через пару дней раздался звонок из Росреестра…

- Эта женщина - мошенница! Как вы попались в ее сети? Сегодня же требуйте вернуть деньги, - сказала сотрудник ведомства.

Оказалось, что договор купли-продажи был составлен на квартиру, хозяйкой которой Ольга вовсе не является, и Дарья оказалась не первой, кто попался на крючок мошенницы. В Росреестре об Ольге были много наслышаны, только сотрудница МФЦ о ней не знала. И к ней претензий нет: ее задача - принять документы (а бумаги как раз были оформлены правильно), а проверять - задача Росреестра. Оплошность Дарьи лишь в том, что она отдала деньги, не дождавшись результата.

- Я стала требовать у Ольги свои деньги, но она вернула только 52 тыс. рублей, - говорит Дарья. - Тогда я написала заявление в полицию, но получила отказ. Лишь спустя время меня снова вызвали для дачи показаний.

Дарья тем временем провела собственное расследование. Выяснила, что истинная хозяйка той самой спорной однушки в Березовом живет в Усолье и квартиру действительно продает. И с Ольгой она, как выяснилось, тоже знакома. Мошенница звонила ей под видом покупателя, уговорила дать ключи: мол, мужу хочу показать, а вам мотаться из Усолья в Иркутск - лишние хлопоты. Брать в пустой квартире нечего, рисков никаких. Женщина с доводами согласилась… и не одна она. В итоге таких обманутых, как Дарья, оказалось всего 6 человек. Более того, преступница проворачивала аферу, будучи… осужденной за мошенничество. В 2014 году Ольгу приговорили к 4,5 года, но она получила отсрочку из-за двоих маленьких детей и, ожидая отправки в колонию, успела «подзаработать».

- Второе уголовное дело на женщину поступило в суд в начале 2016 года, но полтора года заседания откладывались - Ольга забеременела и родила третьего ребенка, - сообщили «КП» в суде. - В том деле было 8 пострадавших, ущерб составил более 6 млн рублей.

И вот третий процесс! Схемы были разные, но сводились к одному: перепродать имущество, которое ей не принадлежало.

- Я вышел на Ольгу также через сайт объявлений, - рассказывает пострадавший Андрей (имя изменено по его просьбе). - Продавалась трешка на улице Ленина за 3 млн 300 тыс. рублей.

Отдал Андрей Ольге задаток в 40 тыс. рублей, а Ольга в свою очередь отправила через мессенджер фото документов на недвижимость. Но один пункт мужчину смутил: ему показалось, что квартира находится в муниципальной собственности…

- Я сделал запрос в городскую администрацию, и мои опасения подтвердились, - говорит Андрей. - Такую недвижимость продать невозможно.

И самый главный сюрприз: в этой убитой трешке жили… Ольга, ее сожитель и трое детей!

- Я был ошарашен, что аферистка, укравшая у людей миллионы, живет в таких условиях.

Куда ушли чужие деньги? Следователям тоже не удалось это выяснить. Сейчас Ольге вынесли новый приговор. Его она узнала уже в колонии - туда ее отправили в сентябре прошлого года, когда осудили по второму уголовному делу. В совокупности она проведет за решеткой 11 лет.

Имя и фамилия осужденной изменены.

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