Под суд пойдут похитители нефти из Ангарска, которые вырыли лаз в 125 метров, но глупо попались на печенье

СЕГОДНЯ 17:01 2018-08-07T17:27:55+03:00

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Эта история наделала много шуму в феврале 2018 года, когда полицейские накрыли охотников за черным золотом под Ангарском. Вышло это совсем случайно. Сотрудник нефтехимического предприятия на экскаваторе проводил ремонтные работы на нефтепроводе и буквально наткнулся на подозрительную яму. Труба, к слову, вела к крупнейшему в России Ангарскому нефтехимическому предприятию.

А дальше, словно как в анекдоте. Яма оказалась лазом. Хотя для сотрудников предприятия было совсем не до шуток. Ведь хищение нефти могло привести не только к убыткам, но и к экологической катастрофе.

- Полицейские проникли в лаз и увидели внутри импровизированный столик, - рассказали «Комсомольской правде» в Иркутске в полиции. – Рядом лежал пакет с печеньем, а внутри был чек на его покупку.

По штрих-коду оперативники вычислили покупателя, который рассчитывался в магазине кредиткой. Так сыщики вышли на одного из копателей, а потом накрыли и всю банду. Выяснилось, что лаз длиною 125 (!) метров они рыли в течение… двух лет! До заветной цели им не хватило всего-то трех метров. Главным идеологом аферы века был 43-летний местный житель, безработный и ничем не примечательный житель Ангарска. На допросе он пояснил, мол, о том, что на черном золоте можно разбогатеть узнал из криминальной сводки по телевизору. В помощь взял пятерых таких же безработных дружков. Нашли они и удобное место, завод ведь является стратегическим объектом и подобраться близко к нему невозможно. А тут наткнулись на трубу бывших коммуникаций, откуда и начали «строить» лаз. Копали и в 40-градусный мороз и в летний зной. А в целях конспирации сделали три входа и прикрывали их ковриками и щитами. Землю же, чтобы никто не заметил, скидывали в заброшенную трубу.

Так они и махали лопатами два года в надежде найти свой остров сокровищ.

Сибиряки два года рыли 125-метровый лаз, чтобы воровать нефтьФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Сейчас дело о хищении нефти направлено в суд.

- Во время обысков правоохранители изъяли большое количество металлических труб и резиновых шлангов, предназначенных для откачки нефти, а также другое оборудование, - уточнили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Организатор незаконного бизнеса находится под домашним арестом. За покушение на кражу ему и его дружкам грозит до 10 лет лишения свободы.

Кстати, сыщиков от души поблагодарили сотрудники нефтехимического предприятия. По мнению экспертов, в случае подключения к магистральному нефтепроводу существовала практически стопроцентная вероятность техногенной аварии. Нефть под большим давлением могла попасть в реку Ангару. Кроме того, мог произойти пожар. А если огонь перекинется на огромные резервуары с нефтью?

- Можно только предполагать размеры ущерба, площадь загрязнения и возможные жертвы, - говорит специалист по охране труда ООО «Транснефть-Восток» Константин Хмельков. - В группу риска попадают и рядом расположенные предприятия, и автомобили, проезжающие по трассе, в целом жители города, поскольку в случае пожара, ядовитое облако накрыло бы весь Ангарск.

Вот так лаз выглядит внутри.Фото: ГУ МВД по Иркутской области