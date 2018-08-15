СК: обвиняемого в сбыте"Боярышника" осудят в Иркутске

СЕГОДНЯ 05:19 2018-08-15T05:47:24+03:00

Второго подозреваемого так и не нашли

Изменить размер текста: A A

Следователи РФ продолжают расследовать громкое дело по боярышнику. Напомним, в конце 2016 года суррогатным алкоголем отравились больше 70 человек.

Итак, в деле поставлена еще одна точка. СК РФ завершил расследование уголовного дела в отношении Руслана Юсибова. Его обвиняют по статье " Перевозка, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, совершенные группой лиц по предварительному сговору".

Как сообщают на сайте СК, по версии следствия с ноября по декабрь 2016 года Руслан Юсибов и Афиг Аббасов продавали под видом косметической продукции «Боярышник», содержащей метиловый спирт. Правда, тогда правоохранителям удалось вовремя изъять опасное зелье. Поэтому из-за незаконной деятельности этих обвиняемых никто не отравился и не погиб.

- Удалось собрать достаточно доказательств, поэтому в ближайшее время дело Юсибова передадут в суд, - говорится в сообщении СК.

Другой фигурант дела - Аббасов до сих пор находится в розыске. По версии следствия, он покинул РФ. Однако в ведомстве подчеркивают, что наступление ответственности за содеянное - только вопрос времени.

Напомним, в феврале этого года вынесли приговор владелице одного из торговых павильонов в Иркутске Елене Бакотиной и продавцу Олесе Вегера, которые продавали жидкость для ванн «Боярышник». Их приговорили к 4 и 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.