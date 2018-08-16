Дело «пьяного судьи» в Иркутске: Верховный суд пересмотрит увольнение инспектора ДПС

СЕГОДНЯ 12:20 2018-08-16T12:23:28+03:00

Инспектор до сих пор ходит по судам. Фото: скрин с видео

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История, которая известна, как дело «пьяного судьи» наделала много шуму в августе 2017 года. Тогда в Сеть попало видео с камеры, установленной в служебной машине иркутского инспектора ДПС Сергея Лызуненко. На кадрах - полицейский опрашивает мужчину, попавшего в ДТП. Тот едва шевелит языком, пытаясь отвечать на вопросы. Инспектор предлагает ему дыхнуть в алкотестер. Но получает отрицательный ответ, и тогда инспектор оформляет протокол об отказе прохождения медосвидетельствования. Позже вскрываются шокирующие подробности: тот самый водитель - судья Иркутского областного суда. После случившегося инспектора уволили из органов.

И вот уже год Лызуненко вместе с адвокатом оббивает пороги судов.

- Свердловский суд отказал в удовлетворении иска, - рассказал «КП»-Иркутск Сергей. – Там посчитали мое увольнение законным. Потом мы подавали жалобу в областной суд, но и оттуда пришел отказ.

Однако в апреле этого года документы адвокат бывшего полицейского Дмитрий Дмитриев отправил в Верховный суд РФ и… в августе получил ответ. Дело инспектора, уволенного за неоказание помощи при оформлении ДТП, будет повторно рассмотрено Верховным судом.

- Это исключительный случай, когда все инстанции в Иркутске нам отказали, а Верховный суд принял дело на рассмотрение , - говорит адвокат. – Одно дело из тысячи имеет шанс на такой успех.

Заседание назначено на 17 сентября. Возможно, на нем будет лично присутствовать и адвокат уволенного инспектора.

Инспектор намерен дойти до Верховного суда.Фото: Яна ЛИСИНА

Напомним, основанием увольнения послужило то, что полицейский не оказал помощь водителю. Позже выяснилось, что «пьяный» оказался не таким уж и пьяным. Вся история в служебной машине Лызуненко происходила аж в октябре 2016-го года, то есть задолго до того, как ролик попал в интернет. Тогда по версии следствия и суда, судья Черников на своем «Хаммере» ночью возле круглосуточного магазина попал в ДТП. А после этого между водителями возник конфликт. Хозяин легковушки вызвал на помощь своих друзей. Один из них избил судью, а после этого испугавшись, залил водки в рот мужчине, который в тот момент уже не мог сопротивляться. Друзья уехали, но вызвали ГИБДД. Так на место и прибыл экипаж Сергея Лызуненко, который посчитал, что мужчина пьян и начал оформлять отказ от прохождения медосвидетельствования. Позже парня, который напал на судью, осудили за причинение тяжкого вреда здоровью (по версии суда, у Черникова была тяжелая черепно-мозговая травма, - прим. авт.) на три года условно. А инспектора уволили за то, что не вызвал скорую.

По последним данным, судья Черников имеет безупречную репутацию среди коллег и продолжает трудиться в суде.

А инспектор Лызуненко посчитал, что его незаконно уволили. По его словам, в отношении него проводили две служебные проверки. По первой признали, что он действовал в рамках закона, а после второй уволили.

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