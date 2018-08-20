Счастливое спасение: 16-летний школьник вытащил водителя из тонущего автомобиля под Иркутском

СЕГОДНЯ 06:48 2018-08-20T06:52:02+03:00

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Не испугался, и бросился в воду, чтобы вытащить из салона тонущего автомобиля 16-летний Александр Дубровин из Иркутского района. 11 августа парень отдыхал на карьерах на 23 километре трассы Иркутск-Оса-Усть-Уда, и увидел, как двое мужчин, сели в автомобиль «Ниссан-Вингроад» и начали кататься по берегу. Выполнив неудачный маневр, они заехали в воду, и машина быстро начала уходить под воду. Пассажир успел выбраться из салона и выплыть на берег, а водитель остался внутри.

- Девятиклассник, не раздумывая, бросился в воду, помог мужчине выбраться и доплыть до берега. А другие очевидцы вызвали полицию и скорую помощь, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Я подплыл к нему в салон, убрал ноги с педалей, развернул его и вытащил, - добавляет сам юный герой Александр Дубровин.

Позже выяснилось, что спасенный 40-летний водитель сел за руль пьяным, так же как и его 44-летний пассажир, который был хозяином авто. На обоих мужчин был составлен административный протокол, их ждет крупный штраф. Ну а смелого Александра Дубровина вскоре ждет награда от полицейских за проявленное мужество и смелый решительный поступок.