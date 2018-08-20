2018-08-20T13:22:34+03:00
Общество

В Иркутске планируют создать центр по реставрации памятников архитектуры

Этот вопрос обсуждался в ходе выездного совещания Комиссии по культуре и сохранению духовного наследия Общественной палаты Российской Федерации
Алексей ЛИТВИНЦЕВ
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В Иркутске планируют создать центр по реставрации памятников архитектуры.В Иркутске планируют создать центр по реставрации памятников архитектуры.
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Что делает Иркутск особенным? На ум приходит Байкал, сибирская кухня и, неповторимая архитектура. В нашем городе примерно 492 старинных деревянных здания, которые считаются памятниками архитектуры, 72 из них являются памятниками федерального значения, остальные – регионального и местного.

Увы, многие из этих уникальных объектов давно находятся в плачевном состоянии. Изменить это можно. Не в первый раз Комиссия по культуре и сохранению духовного наследия Общественной палаты Российской Федерации проводит выездные совещания, посвященные проблеме сохранения деревянного зодчества. В пятницу, 17 августа, очередное заседания состоялось и в Иркутске.

- Уже видны положительные изменения в этой сфере, - говорит глава комиссии по культуре Общественной палаты Иркутской области Марина Кондрашова. - В резолюции внесены поправки в действующее федеральное законодательство. Во-первых, это касается реставрации памятников деревянного зодчества. Увы, сейчас в нашей стране подрядчика выбирают по одну критерию - низкой цене. Однако в этом вопросе немаловажен и опыт проведения подобных работ. Во-вторых, собственники жилья и помещений в домах-памятниках должны получать компенсацию на ремонт и реставрацию. Зачастую, они не могут в полной мере восстановить здание за свой счет. Принятие поправок - процесс небыстрый, но мы надеемся, что они будут приняты.

Помимо прочего члены Общественной палаты рассматривают инициативу создать в Иркутске учебным центр по реставрации домов-памятников. К сожалению, хороших мастеров в этой сфере практически не осталось, есть буквально несколько человек на всю страну. Однако, специалисты считают, что наш город мог бы стать базой для мастеров нового поколения.

Ресурсный центр для сохранения объектов историко-культурного наследия могут создать в Иркутске.

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