В Иркутске планируют создать центр по реставрации памятников архитектуры

СЕГОДНЯ 13:21 2018-08-20T13:22:34+03:00

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Что делает Иркутск особенным? На ум приходит Байкал, сибирская кухня и, неповторимая архитектура. В нашем городе примерно 492 старинных деревянных здания, которые считаются памятниками архитектуры, 72 из них являются памятниками федерального значения, остальные – регионального и местного.

Увы, многие из этих уникальных объектов давно находятся в плачевном состоянии. Изменить это можно. Не в первый раз Комиссия по культуре и сохранению духовного наследия Общественной палаты Российской Федерации проводит выездные совещания, посвященные проблеме сохранения деревянного зодчества. В пятницу, 17 августа, очередное заседания состоялось и в Иркутске.

- Уже видны положительные изменения в этой сфере, - говорит глава комиссии по культуре Общественной палаты Иркутской области Марина Кондрашова. - В резолюции внесены поправки в действующее федеральное законодательство. Во-первых, это касается реставрации памятников деревянного зодчества. Увы, сейчас в нашей стране подрядчика выбирают по одну критерию - низкой цене. Однако в этом вопросе немаловажен и опыт проведения подобных работ. Во-вторых, собственники жилья и помещений в домах-памятниках должны получать компенсацию на ремонт и реставрацию. Зачастую, они не могут в полной мере восстановить здание за свой счет. Принятие поправок - процесс небыстрый, но мы надеемся, что они будут приняты.

Помимо прочего члены Общественной палаты рассматривают инициативу создать в Иркутске учебным центр по реставрации домов-памятников. К сожалению, хороших мастеров в этой сфере практически не осталось, есть буквально несколько человек на всю страну. Однако, специалисты считают, что наш город мог бы стать базой для мастеров нового поколения.