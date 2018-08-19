«Никто не верил, что он жив»: Как искали 78-летнего пенсионера, который провел в сибирской тайге две недели

СЕГОДНЯ 20:56 2018-08-19T21:09:58+03:00

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История спасения 78-летнего Василия Титова из Иркутска похожа на сказку. Пенсионер отправился 5 августа в лес за ягодой и заблудился. О его судьбе ничего не было известно две недели. Казалось бы, шансы найти дедушку живым были равны нулю. Ведь не каждый мужик в самом расцвете сил без специальных знаний и снаряжения сможет столько продержаться в тайге. Но чудо все-таки случилось. Как проходила поисковая операция, «Комсомольской правде в Иркутске» рассказал племянник пенсионера Андрей Титов, который принимал в ней активное участие.

Василий Титов в прошлом простой электрик, без специподготовки и снаряжения он продержался две недели в тайге

- Сейчас спасение моего дяди приписывают полиции, и МЧС, но на самом деле это заслуга волонтеров, что он жив, - уверяет Андрей Титов.

Однако обо всем по порядку. Василий Ильич не первый раз был в лесу. Каждый год он ездит на своей машине в Шелеховский район за ягодой. Собирает чернику и бруснику для всей семьи. В этом году здоровье подвело пенсионера, и родственники за руль его не пустили. Они б вообще оставили его дома, вот только упрямство Титова-старшего было не сгибаемым. В общем, увезли ягодника в тайгу. Забрать собирались попозже, но тот пропал. Сначала родственники сами пытались отыскать дедушку, но быстро поняли, что нужна помощь.

- Мы предполагали, что с сердцем плохо стало, что сознание он потерял, - говорит Андрей Титов. – Полицейские отправили на место наряд патрульно-постовой службы и кинолога с собакой. Вот они действительно активно пытались отыскать нашего деда. Еще от МЧС было четыре человека. До поздней ночи мы прочесывали лес. Как раз в это время подключились волонтеры. Развернули целую поисковую операцию. Связались с начальником лесхоза, который хорошо местность знает, составили карту поисков и потом до самого утра ходили с фонариками, кричали, чтоб Василий Ильич на звуки откликнулся. Но мы его не нашли. А в последующие дни волонтеры не только искали в лесу, но еще и на дорогах останавливали автомобили, спрашивали у водителей, не видели ли те что, объясняли, что где-то здесь потерялся пенсионер. Словом, работали люди, когда экстренные службы уже не верили, что дед наш жив.

И повод не верить был. Местные жители стали жаловаться, что в округе чувствуется запах гниющего мяса. Поползли слухи, что задрал медведь Василия Ильича. А потом еще и женщина в лесу потерялась. Появилась версия, мол, хищник сначала убил дедушку, а потом напал и на местную жительницу. Однако позже выяснилось, что она пропала в другой стороне, да и нашлась вскоре живая, невредимая. А поиски ягодника продолжились.

- Был 12 день, мы выехали в очередной раз на поиски, - продолжает Андрей Титов. – Я, получается, раз шесть ездил помогать. И вот едет машина, ее останавливают волонтеры, а внутри наш дед! Василий Ильич! Живой! Он был в 2-5 километрах от места, где потерялся, смог на дорогу выползти, его заметили ангарские ребята, подобрали. Дед наш в сознании, но без сил совсем. И неудивительно, ведь первые несколько дней дождь шел, температура ночью до семи градусов опускалась. Одно только это подкосило! В общем, Василий Ильич мог только на вопросы отвечать, да, мол, и нет. Наверное, позже расскажет, почему заблудился и как смог столько продержаться.

Герои, которые нашли 78-летнего дедушку в лесу. Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт» - Байкал

Но тогда возникла еще одна проблема. Как вывозить пенсионера из тайги непролазной? Действовать нужно было быстро. Состояние Василия Титова вызывало опасения, к тому же, еще и уровень воды в реке Иркут поднялся, и на машине можно было бы застрять на пути к спасению.

- Эвакуацию организовывали самостоятельно, - отметили в поисковом отряде «Лиза Алерт» - Байкал. - Выехали на место, где ловила связь, вызвали МЧС и скорую. Спасателей не дождались. Привезли врачей, проехав 9 километров за 50 минут, они оказали необходимую помощь и на машине племянника дедушки доставили его до кареты скорой помощи. В это время усилиями добровольцев отряда «Лиза Алерт» - Байкал контролировалось состояние деда Васи в течении четырех часов.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» - Байкал после удачной спасательной операции. Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт» - Байкал

Сейчас Василий Ильич лежит в реанимации в больнице Шелехова. У пенсионера сильное обезвоживание и переохлаждение. Родственники надеются, что он пойдет на поправку и благодарят в первую очередь волонтеров, которые не сдались и готовы были продолжать поиски, пока не будет результата. Благо, что он оказался счастливым!