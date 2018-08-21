Актер Андрей Мерзликин, который сыграл Александра Вампилова, приедет в Иркутск на премьеру фильма «Облепиховое лето»

СЕГОДНЯ 06:28 2018-08-21T06:33:23+03:00

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Жители Иркутска одними из первых увидят премьеру фильма режиссера Виктора Алферова «Облепиховое лето» о последних годах жизни иркутского драматурга Александра Вампилова, которого играет один из самых известных российских актеров Андрей Мерзликин. Наконец стала известна дата, когда картину, ключевые сцены которой как раз снимали в нашем городе и на Байкале, представят на суд зрителя. Итак, увидеть ее можно будет 21 сентября, когда в Иркутске откроется XVII Байкальский международный кинофестиваль «Человек и Природа» им. Распутина.

- Кстати, на премьеру приедет вся съемочная группа во главе с режиссёром Виктором Алфёровым, сценаристом Ольгой Погодиной-Кузминой и актёром Андреем Мерзликиным, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Но и это еще не все. На следующий день в кинотеатре «Звездный» у зрителей будет возможность встретиться с любимыми артистами, и задать им любые вопросы. Создатели картины уже приглашают горожан на творческую встречу.

В широкий российский прокат фильм о Вампилове пока не вышел, но при этом уже был отмечен зрителями и критиками, которые посмотрели «Облепиховое лето» в начале августа в Выборге. Тогда картина вошла в конкурсную программу фестиваля российского кино «Окно в Европу». Сам исполнитель главной роли Андрей Мерзликин еще во время съемок в Иркутске признавался, что не сразу решился сыграть великого драматурга.

- Переживал, что не похож, но команда настояла, и я им за это благодарен, - рассказал тогда журналистам актер. - Я подумал: «Что я буду кокетничать, жизнь редко дает возможность прикоснуться к великому писателю». Тем более, что это один из моих любимых. Вампилов – это Гагарин в драматургии, не я придумал это сравнение, но считаю его верным, он придумал новую драматургию, показывать настоящую жизнь в театре.

Что касается самого кинофестиваля «Человек и Природа», то он пройдёт с 21 по 25 сентября. В этом году для участия поступило 624 работы из 45 стран мира. Но отборочная комиссия отобрала лишь 54 работы. Нынче участники поборются за победу в пяти номинациях: документальный фильм, научно-популярный фильм, игровой фильм, социально-экологический ролик и полнокупольный фильм.

Как всегда не обойдется без звездного состава жюри. Оценивать работы будут кинорежиссёры-документалисты Сергей Мирошниченко и Елена Алфёрова, немецкий режиссер Кристин Бюхнер, продюсер из Японии Такаши Нива, советская и российская актриса, педагог иркутского филиала ВГИК Татьяна Скороходова.

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