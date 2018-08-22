«Если бы не он, я бы утонул»: иркутский рыбак через соцсети ищет парня, который спас ему жизнь

СЕГОДНЯ 11:23 2018-08-22T11:30:39+03:00

Виктор Дмитриев поскользнулся на камнях, и его начало уносить течением, а незнакомец вытащил его из воды [фото, аудио]

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О своем последнем походе на рыбалку 37-летний иркутянин Виктор Дмитриев даже спустя несколько дней рассказывает с волнением в голосе. Еще бы, ведь опытный рыбак, едва не утонул. Причем на ровном месте, прямо в нескольких метрах от берега. Все произошло 19 августа, около 5-6 часов вечера, когда Виктор решил половить хариуса, ленка, и отправился на берег Ангары на 8-м километре Александровского тракта.

- Опасности ничего не предвещало, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» Виктор Дмитриев. – Я надел высокие болотники, стоял, удил недалеко от берега. Клевало отлично, в азарте, решил зайти поглубже, примерно по грудь. Вдруг поскальзываюсь на камнях, которые были в иле, падаю, и меня начинает тащить течением на глубину.

На рыбалку Виктор идти пока не торопится. Фото: личный архив

Ухватиться за дно ногами Виктор не смог, выплыть в тяжелых броднях, как рыбаки называют болотники, против течения также было нереально. В панике, захлебываясь водой, рыбак начал кричать.

- Заорал «Помогите»! - продолжает Виктор. – Хорошо, что на берегу отдыхал парень с семьей, смотрю, он забегает в воду, бросает мне какой-то кусок веревки, я схватился за нее. Тросом он подтащил меня на мель, потом помог выбраться на сушу. Я настолько испугался, что даже слова вымолвить не мог. Помню, выдавил из себя «Спасибо» и все. Даже имени парня не спросил.

Виктор просидел не берегу целый час, приходя в себя. А его спаситель за это время успел уехать. Кто-то из отдыхающих, ставших свидетелями чудесного спасения, успели сфотографировать машину героя. Это фото рыбак и прикрепил к посту в соцсетях, так он решил разыскать героя.

Автомобиль парня, который спас рыбака. Фото: группа "Инцидент Иркутск"

- Очень хочется его найти и нормально отблагодарить, руку пожать, - говорит Виктор. – Поэтому и решил бросить клич в соцсетях. Если бы не он, я бы точно не выбрался. Да и он, кстати, тоже жизнью рисковал, ведь вполне мог также поскользнуться на камнях и упасть в воду. Побольше бы таких неравнодушных людей. Я же больше никогда не пойду вброд в Ангару.

Внешность спасителя Виктор запомнил смутно. На вид ему 30-35 лет, крепкого телосложения, волосы черные. А вот марка машины на фото видна отлично. Это серая «Honda Accord» правда госномер полностью не разобрать, но в нем есть цифры 9 и 6, а также буквы – У и С. В общем, если он увидит, точно узнает свою машину.

Если вы знаете хозяина этой машины, сообщайте в редакцию «Комсомольской правды» в Иркутске, либо напишите нам в соцстеях.

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