2018-08-23T11:00:23+03:00
Афиша Иркутска

«Мое село - моя история»: «Комсомолка» запускает новый фотоконкурс

«Комсомолка» запускает фотоконкурс среди жителей сел округа.
Валентина ГИЛЕВИЧ
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«Мое село - моя история»: «Комсомолка» запускает новый фотоконкурс«Мое село - моя история»: «Комсомолка» запускает новый фотоконкурсФото: Валентина ГИЛЕВИЧ
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Село - место, где всегда свежий воздух, красивая природа и замечательные люди. В иркутской области огромное количество деревень и поселений, в которых можно найти все то, что так требует душа – умиротворение, тишину, покой, обрести гармонию. Многие городские жители бросают свои душные квартиры и переезжают подальше от каменных джунглей.

«Комсомольская правда» запускает новый фотоконкурс «Мое село - моя история». Условия просты: нужно прислать фото, на котором запечатлена ваша дружная семья, а также написать небольшой рассказ о вас и том, как вы или ваши предки когда-то поселились в этом месте, за что его любите, чем дорого и памятно. Истории, интересные факты, военные воспоминания приветствуются! Вперед! Пусть о вашей семье узнает вся Иркутская область!

Победителей выберут читатели сайте irk.kp.ru народным голосованием. Заходите и поддерживайте наших участников! Те семьи, кто получат больше всего симпатий, и станут призерами. Их ожидают дипломы и призы, а также рассказ на страницах любимой газеты, сайте irk.kp.ru и радио «Комсомольская правда» в Иркутске на (91,5 FM).

Загружайте фото на наш сайт или отправляйте на почту: v.gilevich@phkp.ru.

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