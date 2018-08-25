Прогноз погоды в Иркутске на 25 августа: днем до +25 градусов

СЕГОДНЯ 03:01 2018-08-24T15:38:14+03:00

В городе снова потеплеет

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Хорошая погода снова установится в Иркутске. В субботу, 25 августа, утром туман, днем без осадков, ветер северо-западный с переходом днем на восточный, юго-восточный 5-10 м/с. Столбик температура ночью покажет +9… +11 градусов, днем воздух прогреется до +23… +25 градусов.

Синоптики, правда, предупреждают о неблагоприятных и опасных метеорологических явлениях погоды. 25 августа ночью в верхнеленских, северных районах местами ожидаются очень сильные дожди, в отдельных районах - ливни, грозы, днем при грозах северо-западный ветер 11-16 м/с.

Температура ночью в Иркутской области составит +9… +14 градусов, при прояснении +1… +6, днем +21… +26, при облачной погоде +14… +19 градусов.

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