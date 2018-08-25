2018-08-25T14:18:20+03:00
Звезды

«Я что похож на террориста?» Сергея Зверева заставили пройти фейсконтроль в аэропорту Иркутска

Стилист утверждает, что скандал разгорелся при досмотре, когда «запиликала» рамка металлодетектора
Яна ЛИСИНА
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Зверева заставили пройти фейсконтроль.Зверева заставили пройти фейсконтроль.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Своим возмущением, не стесняясь в выражениях, Король гламура Сергей Зверев поделился с друзьями в соцсетях. В аэропорту Иркутска «звезду в шоке» обвинили в… терроризме.

- При досмотре сотрудники позволили оскорбить меня и не только меня, но и моих сопровождающих людей, - пишет он.

Чем? Собственно, именитый стилист подвергся фейсконтролю. Когда он проходил досмотр, сработала рамка металлодетектора. Как утверждает сам Зверев, из-за крестика на шее и молнии на брюках. Это уж очень не понравилось артисту.

- Я что похож на террориста? – сокрушается звезда. – Остановить трезвого адекватного меня у фейсконтроля, это как? Он не видит, кто перед ним стоит?

Об инциденте в аэропорту Сергей Зверев рассказал в Фэйсбуке. Фото: Скриншот сайта

Об инциденте в аэропорту Сергей Зверев рассказал в Фэйсбуке.Фото: Скриншот сайта

Написал ли жалобу на сотрудников аэропорта Зверев – неизвестно. Но осадочек у гламурной особы остался. Уж очень неприятно было звезде возвращаться из родных мест «вот так». А сюда, между прочим, он прилетает часто. В 85 километрах от Иркутска на берегу Байкала в поселке Култук живет его мама и тетя. И обычно вояж к ним становится увлекательной историей и для поклонников стилиста. Он ведет «сторис» в Инстаграме, рассказывая пользователям о простой деревенской жизни. Вот он с короной на голове выходит из обычного уличного туалета, вот сетует на лужи и разбитый асфальт, то говорит, что его не устраивают «бомжи», которые по ночам шарахаются по подъездам. Словом, звезда почище «ревизорро» будет.

Тем временем, скандал прокомментировали в аэропорту Иркутска.

- Речь идет о транспортной безопасности, - пояснили «КП»-Иркутск. – Досмотр должны проходить все. Зверев это или не Зверев… Сотрудники делали все по инструкции. Если срабатывает сигнал рамки, то нужно с себя снять все украшения, предметы, содержащие металл. И даже, если потребуется, обувь и одежду. Конечно, не при людях, для этого есть отдельное помещение. Что здесь унизительного?

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Звезда Сергей Зверев в Култуке снял видео о своей Родине, поселке на Байкале.Видео Сергея Зверева полностью https://www.instagram.com/zverevsuperstar/?hl=ru

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