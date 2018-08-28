Подробности нападения на эшелон в Забайкалье: местные жители забрасывали военных камнями
СК России проводит проверку по факту перестрелки в Забайкалье.
Напомним, здесь произошел конфликт между военными и местными жителями. По предварительным данным, компания молодых людей отдыхала в местном кафе. В это же заведение пришли и люди в форме. Произошла потасовка, во время которой погиб 29-летний парень – как сообщают СМИ Забайкалья, «местный авторитет по прозвищу Жданчик». В него выстрелил один из военных.
- Накануне в следственный отдел СК РФ по гарнизону Сосновый Бор поступило сообщение о применении оружия военнослужащими, входящими в состав караула, - говорится в сообщении СК.
В СК озвучили и официальную версию произошедшего. Известно, что личный состав и военная техника 28331 в составе воинского эшелона следовали на полигон «Цугол» для участия в учениях.
- Около 22.00 железнодорожный состав остановился на станции Петровский завод Петровск-Забайкальского района, - говорится в сообщении. – Для охраны воинского эшелона выставлен караул.
Примерно в час ночи к воинскому эшелону приблизились десять местных жителей. Они стали забрасывать часовых камнями.
- Несмотря на то, что часовые предупредили нападавших о том, что будут вынуждены открыть огонь, неизвестные продолжили кидать камни, - добавляют в СК. – В результате погиб мужчина. Уже известно, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Сейчас криминалисты, в том числе и представители Восточного военного округа, выясняют все подробности ЧП.
Ситуацию с нападением на эшелон также взяла на контроль транспортная полиция, розыск скрывшихся нападавших ведется совместно с военной прокуратурой.