Подробности нападения на эшелон в Забайкалье: местные жители забрасывали военных камнями

СЕГОДНЯ 16:45 2018-08-28T17:41:51+03:00

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СК России проводит проверку по факту перестрелки в Забайкалье.

Напомним, здесь произошел конфликт между военными и местными жителями. По предварительным данным, компания молодых людей отдыхала в местном кафе. В это же заведение пришли и люди в форме. Произошла потасовка, во время которой погиб 29-летний парень – как сообщают СМИ Забайкалья, «местный авторитет по прозвищу Жданчик». В него выстрелил один из военных.

- Накануне в следственный отдел СК РФ по гарнизону Сосновый Бор поступило сообщение о применении оружия военнослужащими, входящими в состав караула, - говорится в сообщении СК.

В СК озвучили и официальную версию произошедшего. Известно, что личный состав и военная техника 28331 в составе воинского эшелона следовали на полигон «Цугол» для участия в учениях.

- Около 22.00 железнодорожный состав остановился на станции Петровский завод Петровск-Забайкальского района, - говорится в сообщении. – Для охраны воинского эшелона выставлен караул.

Примерно в час ночи к воинскому эшелону приблизились десять местных жителей. Они стали забрасывать часовых камнями.

- Несмотря на то, что часовые предупредили нападавших о том, что будут вынуждены открыть огонь, неизвестные продолжили кидать камни, - добавляют в СК. – В результате погиб мужчина. Уже известно, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас криминалисты, в том числе и представители Восточного военного округа, выясняют все подробности ЧП.

Ситуацию с нападением на эшелон также взяла на контроль транспортная полиция, розыск скрывшихся нападавших ведется совместно с военной прокуратурой.