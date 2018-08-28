2018-08-28T17:41:51+03:00
Происшествия

Подробности нападения на эшелон в Забайкалье: местные жители забрасывали военных камнями

Во время конфликта погиб 29-летний местный житель
Ольга БУЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Подробности нападения на эшелон в Забайкалье: местные жители забрасывали военных камнямиПодробности нападения на эшелон в Забайкалье: местные жители забрасывали военных камнямиФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

СК России проводит проверку по факту перестрелки в Забайкалье.

Напомним, здесь произошел конфликт между военными и местными жителями. По предварительным данным, компания молодых людей отдыхала в местном кафе. В это же заведение пришли и люди в форме. Произошла потасовка, во время которой погиб 29-летний парень – как сообщают СМИ Забайкалья, «местный авторитет по прозвищу Жданчик». В него выстрелил один из военных.

- Накануне в следственный отдел СК РФ по гарнизону Сосновый Бор поступило сообщение о применении оружия военнослужащими, входящими в состав караула, - говорится в сообщении СК.

В СК озвучили и официальную версию произошедшего. Известно, что личный состав и военная техника 28331 в составе воинского эшелона следовали на полигон «Цугол» для участия в учениях.

- Около 22.00 железнодорожный состав остановился на станции Петровский завод Петровск-Забайкальского района, - говорится в сообщении. – Для охраны воинского эшелона выставлен караул.

Примерно в час ночи к воинскому эшелону приблизились десять местных жителей. Они стали забрасывать часовых камнями.

- Несмотря на то, что часовые предупредили нападавших о том, что будут вынуждены открыть огонь, неизвестные продолжили кидать камни, - добавляют в СК. – В результате погиб мужчина. Уже известно, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас криминалисты, в том числе и представители Восточного военного округа, выясняют все подробности ЧП.

Ситуацию с нападением на эшелон также взяла на контроль транспортная полиция, розыск скрывшихся нападавших ведется совместно с военной прокуратурой.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Братске поймали водителя, который сбил пенсионера и скрылся с места ДТП
Остановку «Музыкальный театр» в Иркутске перенесут
МТС рекомендует: пять полезных приложения для учеников младших классов
Долгожители Иркутской области будут получать единовременные выплаты
ЧП в горах Бурятии: туриста, которому придавило ногу в районе пика Улюнский, эвакуировали на вертолете
В 2019 году в Приангарье заасфальтируют дорогу до Малого Голоустного
Глава Приангарья предложил прямые выборы мэров
ДТП в Братске: пьяный водитель «Ниссан Цефиро» насмерть сбил пешехода и скрылся
Без вести пропавших пенсионеров нашли в Бурятии
Новые пожарные машины отправились в районы Приангарья
Без вести пропавшие: двух грибников разыскивают в Иркутской области
Торговала незаконно: полиция изъяла у жительницы Иркутской области 300 литров самогона
ДТП в Ново-Ленино, в котором погибла 20-летняя девушка: поймали подозреваемого
Сегодня, 28 августа, при покупке «Комсомолки» каждому читателю вкусный подарок
Портрет Ленина, дорого: иркутянка продает картину, написанную в 1934 году, за 300 тысяч рублей
«Комсомольская правда» приглашает малышей и их родителей принять участие в празднике «Маленький чемпион» в городе Шелехове
Суд отпустил торговца контрафактными товарами "Adidas" и "Reebok"
Схема движения транспорта изменится в предместье Рабочее