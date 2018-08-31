Иркутский рыбак благодаря соцсетям нашел парня, который спас ему жизнь

СЕГОДНЯ 11:16 2018-08-31T11:23:07+03:00

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- Спасибо «Комсомолке», благодаря вам и соцсетям я смог найти человека, которому обязан своим вторым днем рождения, - говорит 37-летний иркутский рыбак Виктор Дмитриев. Мужчина, наконец, узнал имя парня, который 19 августа, рискуя своей жизнью, вытащил его из холодной Ангары. Виктор, стоя почти по грудь в высоких болотниках, поскользнулся на камнях, и его стало уносить на глубину течением.

Сразу после спасения, уже на берегу, перепуганный рыбак был в таком состоянии, что не узнал даже имени героя и не поблагодарил. Хорошо, кто-то из отдыхающих успел сделать фото автомобиля – серой «Хонды Аккорд». Именно его, уже отойдя от шока, рыбак бросил в соцсети и предоставил корреспонденту «Комсомолки».

- Помогите найти хорошего человека! – кинул клич Виктор Дмитриев.

Виктор Дмитриев признается, что если бы не Денис, он бы утонул. Фото: личный архив.

Ответ пришел почти через две недели. По мессенджеру Виктору кто-то отправил имя владельца «Хонды» и его номер телефона. Спасителем оказался 30-летний иркутянин Денис Воробьев, кстати, тоже большой любитель рыбалки. В тот день, он приехал на берег закинуть удочку.

- То, что меня ищут, вы мне сообщили первыми! - признался корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске Денис Воробьев. – Виктор также уже успел мне позвонить. Поблагодарил, и сказал: «Рыбак рыбака видит издалека». Когда все произошло, я сначала даже не понял, что происходит. Думал, что собака плывет по течению. Но когда человек закричал, понял, что дело плохо – он тонет. Снял с себя мастерку, зашел в воду выше груди, кинул ему мастерку. Он ухватился за нее, так я его и вытянул. На берегу, Виктор действительно находился в сильном потрясении, говорил невнятно, я ничего не понял. От вызова врачей отказался, и я ушел сушиться.

То самое фото "Хонды Аккорд" Дениса Воробьева. Фото: соцсети.

То, что рискует своей жизнью, Денис не думал. Виктор был в огромных болотниках и вряд ли бы без посторонней помощи смог выплыть. Кстати, все спасение происходило на глазах жены Дениса Юлии и сынишки Мирона.

- Конечно, они гордятся моим поступком, но сильно за меня испугались, - продолжает Денис. – Жена говорит, что тонущий мог в панике схватиться за меня, тогда нас обоих утащило бы течением. Такие случаи достаточно частые. Но я об этом не думал. А быстро сориентироваться в этой ситуации, считаю, помогло военное образование.

Как только у Виктора и Дениса совпадут выходные дни, рыбаки-любители договорились встретиться и поболтать о любимом хобби, а может даже вновь съездить на Ангару за хариусом или ленком. Хотя Виктор и говорит, что больше не пойдет вброд в реку. Кстати, узнали о спасении и спасатели. В МЧС России по Иркутской области уже пообещали отметить смелый поступок Дениса Воробьева.