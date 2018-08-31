2018-08-31T12:56:11+03:00
Общество

Фонд Тена подарил Ивано-Матренинской больнице аппарат для поддержки сердца и легких

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Благотворительный фонд имени Юрия Тена передал Ивано-Матрёнинской больнице новое оборудование.

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Благотворительный фонд имени Юрия Тена передал Ивано-Матренинской детской клинической больнице аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации — гибрид аппарата искусственного кровообращения и оксигенатора. Прибор берет на себя функции сердца и легких для их поддержки.

Деньги на оборудование организация собрала во время благотворительного вечера «Дыхание жизни». За 13 лет существования вечеров удалось отправить на лечение в отечественных и зарубежных клиниках более 80 детей с серьезными заболеваниями.

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