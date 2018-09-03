2018-09-03T04:27:44+03:00
Происшествия

Поиски пропавшего вертолета Ми-8 в Иркутской области продолжат после улучшения погоды

В зоне поисков Ми-8 туман и низкая облачность
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Поиски пропавшего вертолета Ми-8 в Иркутской области продолжат после улучшения погодыПоиски пропавшего вертолета Ми-8 в Иркутской области продолжат после улучшения погодыФото: Александр ГЛУЗ
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Туман и низкая облачность мешают поискам вертолета Ми-8, который пропал 2 сентября в Иркутской области. Напомним, воздушное судно с тремя членами экипажа пропало с радаров, когда вылетело из Усть-Кута в Северобайкальск для аэрофотосъемки. В 11 часов дня связь с бортом была потеряна, а сам он исчез с радаров. Как сообщали «Комсомольской правде» в Иркутске, на поиски из Киренска вылетел другой вертолет Ми-8, однако поиски не увенчались успехом. После наступления темноты их решили перенести на утро 3 сентября.

Добавим, что для поисков Ми-8 задействовали также самолет Ан-26. Кроме того, в готовности к вылету находятся еще два воздушных судна со спасателями. Как сообщает координационный центр поиска и спасения, плохие погодные условия утром 3 сентября пока мешают поискам.

Напомним, в августе 2017 года в Иркутской области тоже пропал Ми-8 с тремя членами экипажа. Позже его нашли в Черемховском районе. Вертолет совершил жесткую посадку, обошлось без жертв.

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