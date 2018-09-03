2018-09-03T07:55:49+03:00
Происшествия

Вертолет Ми-8, пропавший в Иркутской области, найден разрушенным

Спасатели пытаются подобраться к месту падения вертолета Ми-8
Дмитрий НИСИФОРОВ
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Вертолет Ми-8, пропавший в Иркутской области, найден в БурятииВертолет Ми-8, пропавший в Иркутской области, найден в БурятииФото: Александр ГЛУЗ
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Пропавший в Иркутской области вертолет Ми-8 найден под Нижнеангарском в Бурятии. Напомним, 2 сентября борт с тремя членами экипажа вылетел из Усть-Кута в Северобайкальск для аэрофотосъемки. Связь с воздушным судном пропала днем, а затем и само оно исчезло с радаров. Началась поисковая операция, в которой сначала был задействован другой вертолет Ми-8, а затем самолет Ан-26. Кроме того, наготове к вылету были еще один вертолет и самолет со спасателями. Однако поиски из-за наступления ночи пришлось перенести на 3 сентября.

- Вертолет разрушен, однако о судьбе экипажа пока что ничего неизвестно, - сообщил источник "Комсомольской правде в Иркутске". - Посадку вертолета со спасателями в месте падения осуществить было невозможно.

Спасателям пришлось приземлиться в полутора километрах восточнее. Сейчас они пешком через горный хребет пытаются пробраться к обломкам вертолета.

Как сообщили в Восточно-Сибирском СУ на транспорте СКР, сейчас возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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