В поселке Молодежном открылась «космическая школа»

СЕГОДНЯ 06:33 2018-09-04T06:33:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Настоящим праздником для поселка Молодежного и всего Иркутского района стало открытие новой Школы имени Героев-космонавтов Иркутской области, которую возвели в рекордные сроки - всего за полгода. Ее фасад украшает портрет Юрия Гагарина, а каждый из восьми корпусов по задумке строителей соответствует одной из планет Солнечной системы.

И совершенно не случайно на торжественной линейке 1 сентября учеников и учителей школы поселка Молодежного с Днем знаний поздравил Герой России, летчик-космонавт и наш земляк Анатолий Иванишин.

Анатолий Иванишин: - Надеюсь, из стен этого современного учреждения выйдут достойные, образованные люди, которые будут развивать российскую экономику.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- С поселком Молодежным меня связывает очень многое, - отметил он. - Когда-то здесь, в стенах сельхозинститута, работал мой дед - доктор наук, профессор Анатолий Иванович Иванишин. Одна из улиц поселка носит его имя. И очень отрадно, что сейчас здесь открылась такая современная школа. Надеюсь, из нее выйдут достойные, образованные люди, которые будут развивать российскую экономику. Учеба - нелегкий труд, но почетный и благородный. Желаю всем в нем удачи!

Право первыми войти в новый храм знаний и сесть за парты получили первоклассники Иркутского района.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Школа в Молодежном - второе образовательное учреждение в Иркутской области, построенное благодаря участию региона в федеральной программе «Большая перемена». Общий объем средств, направленных на ее строительство и оснащение, составил более миллиарда рублей, в том числе 593,9 млн из федерального бюджета, 400,4 млн из областного и 44,3 млн из местного.

Школа состоит из одноэтажного и семи трехэтажных блоков. Площадь зданий - 26,5 тыс. кв. м. Объект возводился с учетом всех современных требований безопасности. В целях создания доступной среды для маломобильных категорий граждан здесь предусмотрены пандусы и четыре пассажирских лифта.

Первый звонок.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В корпусах учреждения есть зрительный, спортивный, танцевальный залы, обсерватория, библиотека с книгохранилищем, конференц-зал, бассейн. На территории школы расположены современный стадион и детская игровая площадка.

Для желающих предусмотрены группы продленного дня. При этом для учеников младших классов - со спальными местами.

Также это учреждение является пилотной площадкой детско-юношеской организации «Российское движение школьников», которую возглавляет летчик-космонавт Сергей Рязанский.

Напомним, что с инициативой строительства школы на 1275 мест в поселке Молодежном выступил мэр Иркутского района Леонид Фролов. В 2015 году был оперативно решен вопрос с земельным участком. Следующим этапом стало проектирование, расходы на которое взял на себя инвестор. За основу взят типовой проект, включенный в федеральный реестр. Ранее по нему построена школа в иркутском микрорайоне Ново-Ленино.

В 2016 году Леонид Фролов при поддержке губернатора Иркутской области Сергея Левченко достиг договоренности с Министерством образования и науки РФ о выделении софинансирования на строительство школы. Проект вошел в федеральную программу.

Затем, до 16 февраля 2017 года, удалось пройти его государственную экспертизу. Далее была согласована заявка на финансирование, получены необходимые средства. В июне началось строительство школы, к концу сентября подрядчики уже закрыли контур здания, а в декабре сдали объект.

Такие темпы стали возможны благодаря слаженной работе всех уровней власти, а также различных ведомств.

- Иркутский район развивается с такой скоростью, как ни одна другая территория области, - рассказывает мэр муниципального образования Леонид Фролов. - В начале 2018-го в районе проживало 126 тысяч человек, в течение года мы ожидаем прирост около 7 тысяч жителей. Количество детей также увеличивается, школы каждый год принимают на тысячу учеников больше. Ребята зачастую учатся в несколько смен. Поэтому так значимо открытие школы в Молодежном, это поможет снизить нагрузку на образовательные учреждения района.

По словам Леонида Фролова, при школе создан новый автобусный парк. Дети будут приезжать из Молодежного, Ушаковского муниципальных образований, населенных пунктов и садоводств, расположенных по Байкальскому тракту. Ежедневно автобусы будут доставлять в школу более 400 учеников. А всего за парты 1 сентября сели 1550 человек.

Начальник управления образования района Роман Зарипов обратил внимание на то, что школа в Молодежном сегодня является одной из лучших в регионе по оснащенности.

- Она построена и оборудована в соответствии с самыми современными требованиями, - сказал начальник управления образования. - В школе шесть компьютерных классов, два лингафонных кабинета, полностью укомплектованные предметные классы с интерактивными досками, мультимедиа-проекторами и другой техникой и оборудованием. Актовый зал может вместить до 400 человек. В бассейне - две чаши, одна из них для младших ребят, которые только учатся плавать. Есть уникальная обсерватория, в перспективе появится музей космоса.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Еще одно новое образовательное учреждение появилось в поселке Горячий Ключ

Первого сентября в Иркутском районе открыли две новых школы. Наряду с Молодежным современное образовательное учреждение, рассчитанное на 154 ученика, появилось в поселке Горячий Ключ. Его строительство началось в августе 2017 года. Стоимость работ в соответствии с контрактом составила 261,7 млн рублей. Площадь школы - 5434 кв. м. Здание состоит из двух учебных блоков в два и три этажа, а также спортзала. В учреждении есть лифт, столовая, актовый зал на 95 мест, медицинский блок, библиотека. На его территории - игровая площадка, футбольное поле, беговые дорожки.

На правах рекламы.