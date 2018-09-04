2018-09-04T06:33:00+03:00
Политика

В поселке Молодежном открылась «космическая школа»

Первого сентября в новом учреждении образования за парты село более 1500 учеников
Дарья АМУРСКАЯ
Поделиться:
У школы, которая носит имя Героев-космонавтов Иркутской области, большое будущее.У школы, которая носит имя Героев-космонавтов Иркутской области, большое будущее.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Настоящим праздником для поселка Молодежного и всего Иркутского района стало открытие новой Школы имени Героев-космонавтов Иркутской области, которую возвели в рекордные сроки - всего за полгода. Ее фасад украшает портрет Юрия Гагарина, а каждый из восьми корпусов по задумке строителей соответствует одной из планет Солнечной системы.

И совершенно не случайно на торжественной линейке 1 сентября учеников и учителей школы поселка Молодежного с Днем знаний поздравил Герой России, летчик-космонавт и наш земляк Анатолий Иванишин.

Анатолий Иванишин: - Надеюсь, из стен этого современного учреждения выйдут достойные, образованные люди, которые будут развивать российскую экономику. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Анатолий Иванишин: - Надеюсь, из стен этого современного учреждения выйдут достойные, образованные люди, которые будут развивать российскую экономику.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- С поселком Молодежным меня связывает очень многое, - отметил он. - Когда-то здесь, в стенах сельхозинститута, работал мой дед - доктор наук, профессор Анатолий Иванович Иванишин. Одна из улиц поселка носит его имя. И очень отрадно, что сейчас здесь открылась такая современная школа. Надеюсь, из нее выйдут достойные, образованные люди, которые будут развивать российскую экономику. Учеба - нелегкий труд, но почетный и благородный. Желаю всем в нем удачи!

Право первыми войти в новый храм знаний и сесть за парты получили первоклассники Иркутского района. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Право первыми войти в новый храм знаний и сесть за парты получили первоклассники Иркутского района.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Школа в Молодежном - второе образовательное учреждение в Иркутской области, построенное благодаря участию региона в федеральной программе «Большая перемена». Общий объем средств, направленных на ее строительство и оснащение, составил более миллиарда рублей, в том числе 593,9 млн из федерального бюджета, 400,4 млн из областного и 44,3 млн из местного.

Школа состоит из одноэтажного и семи трехэтажных блоков. Площадь зданий - 26,5 тыс. кв. м. Объект возводился с учетом всех современных требований безопасности. В целях создания доступной среды для маломобильных категорий граждан здесь предусмотрены пандусы и четыре пассажирских лифта.

Первый звонок. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первый звонок.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В корпусах учреждения есть зрительный, спортивный, танцевальный залы, обсерватория, библиотека с книгохранилищем, конференц-зал, бассейн. На территории школы расположены современный стадион и детская игровая площадка.

Для желающих предусмотрены группы продленного дня. При этом для учеников младших классов - со спальными местами.

Также это учреждение является пилотной площадкой детско-юношеской организации «Российское движение школьников», которую возглавляет летчик-космонавт Сергей Рязанский.

Напомним, что с инициативой строительства школы на 1275 мест в поселке Молодежном выступил мэр Иркутского района Леонид Фролов. В 2015 году был оперативно решен вопрос с земельным участком. Следующим этапом стало проектирование, расходы на которое взял на себя инвестор. За основу взят типовой проект, включенный в федеральный реестр. Ранее по нему построена школа в иркутском микрорайоне Ново-Ленино.

В 2016 году Леонид Фролов при поддержке губернатора Иркутской области Сергея Левченко достиг договоренности с Министерством образования и науки РФ о выделении софинансирования на строительство школы. Проект вошел в федеральную программу.

Затем, до 16 февраля 2017 года, удалось пройти его государственную экспертизу. Далее была согласована заявка на финансирование, получены необходимые средства. В июне началось строительство школы, к концу сентября подрядчики уже закрыли контур здания, а в декабре сдали объект.

Такие темпы стали возможны благодаря слаженной работе всех уровней власти, а также различных ведомств.

- Иркутский район развивается с такой скоростью, как ни одна другая территория области, - рассказывает мэр муниципального образования Леонид Фролов. - В начале 2018-го в районе проживало 126 тысяч человек, в течение года мы ожидаем прирост около 7 тысяч жителей. Количество детей также увеличивается, школы каждый год принимают на тысячу учеников больше. Ребята зачастую учатся в несколько смен. Поэтому так значимо открытие школы в Молодежном, это поможет снизить нагрузку на образовательные учреждения района.

По словам Леонида Фролова, при школе создан новый автобусный парк. Дети будут приезжать из Молодежного, Ушаковского муниципальных образований, населенных пунктов и садоводств, расположенных по Байкальскому тракту. Ежедневно автобусы будут доставлять в школу более 400 учеников. А всего за парты 1 сентября сели 1550 человек.

Начальник управления образования района Роман Зарипов обратил внимание на то, что школа в Молодежном сегодня является одной из лучших в регионе по оснащенности.

- Она построена и оборудована в соответствии с самыми современными требованиями, - сказал начальник управления образования. - В школе шесть компьютерных классов, два лингафонных кабинета, полностью укомплектованные предметные классы с интерактивными досками, мультимедиа-проекторами и другой техникой и оборудованием. Актовый зал может вместить до 400 человек. В бассейне - две чаши, одна из них для младших ребят, которые только учатся плавать. Есть уникальная обсерватория, в перспективе появится музей космоса.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Еще одно новое образовательное учреждение появилось в поселке Горячий Ключ

Первого сентября в Иркутском районе открыли две новых школы. Наряду с Молодежным современное образовательное учреждение, рассчитанное на 154 ученика, появилось в поселке Горячий Ключ. Его строительство началось в августе 2017 года. Стоимость работ в соответствии с контрактом составила 261,7 млн рублей. Площадь школы - 5434 кв. м. Здание состоит из двух учебных блоков в два и три этажа, а также спортзала. В учреждении есть лифт, столовая, актовый зал на 95 мест, медицинский блок, библиотека. На его территории - игровая площадка, футбольное поле, беговые дорожки.

На правах рекламы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
ДТП в Тайшете: женщина, сбившая 9 мая двух мальчиков, получила 1,5 года условно
МЧС: на пожарах в Иркутской области люди чаще погибают во сне и из-за алкогольного опьянения
Пропал без вести: в Иркутской области мужчина ушел в лес за дикоросами и не вернулся
Жители Дальнего Востока и Сибири могут приобрести льготные авиабилеты в кассах «Уральских авиалиний»
Проезд по улице Сибирских Партизан ограничат на два дня в Иркутске
Детская шалость привела к трагедии: 15-летняя школьница погибла на водонапорной башне в Мегете
Увидели перитонит с третьего раза: ангарские врачи неправильно поставили диагноз 2-летнему мальчику
Крушение вертолета Ми-8 в Иркутской области: МАК создал комиссию по расследованию причин происшествия
Подарок дошколятам: два новых детских сада открыли в Иркутске
Ставок больше нет: подпольное казино с 11 миллионами рублей выручки накрыли в Иркутске
ДТП в Иркутске: пьяный таксист на «Тойоте» протаранил «Жигули», уходя от погони
Пытался зарезать из-за ревности: житель Жигалово осужден за нападение на сожительницу
Лицензия на Олимпиаду-2020: иркутский стрелок Артем Черноусов выиграл чемпионат мира
20-21 сентября бесплатные консультации профессора Чве Сонг Щиль
Лесной пожар тушат на территории Прибайкальского нацпарка: огонь подходит к поселку Большая Речка
Подготовка к сезону: БК «Иркут» вылетит на сбор в Сербию 4 сентября
Поиски пропавшего вертолета Ми-8 в Иркутской области продолжат 3 сентября
Пожар в Иркутске: 120 детей эвакуировали из здания интерната
ДТП в Иркутске: бетономешалка протаранила три автомобиля
Под Иркутском по ошибке снесли дом, посчитав его аварийным
Иркутский отель «Кортъярд Марриотт» купила за 1 млрд рублей московская компания
В Иркутске телефоны из салона сотовой связи воровал директор
Отопление в Иркутске включат 15 сентября
Конфликт в больнице Иркутска: пациента оштрафовали за оскорбление врача
Главбух школы в Иркутской области присвоил больше пяти миллионов рублей
Торжественные линейки прошли в 71 школе Иркутска
Ремонт дорог в Иркутске: из 33 улиц, которые вошли в план реконструкции, в порядок привели 23
Фестиваль «Звезды на Байкале» начинается в Иркутске
В Боханском и Усольском районах отменили режим ЧС из-за засухи