Обвиняемые в убийстве курьера ювелирных украшений из Таганрога предстанут перед судом в Иркутске

СЕГОДНЯ 12:29 2018-09-05T12:33:57+03:00

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В Иркутске завершено расследование громкого уголовного дела по факту убийства сотрудника ювелирной компании из Таганрога Натальи Мулиховой. Напомним, в феврале 2018 года 41-летняя женщина прилетела в Иркутск из Ростова-на-Дону, вышла из здания аэропорта, и пропала. После того, как она несколько дней не выходила с родственниками на связь, те обратились в полицию. Тело Натальи нашли через два дня на льду реки Ангары в районе станции Батарейная, на окраине Иркутска. Женщина была жестоко убита. Эксперты установили, что с ней расправились, выстрелив в грудь и живот.

Позже оперативникам удалось выяснить, что убийство организовал 35-летний житель Таганрога, ранее уволенный из ювелирной компании, где работала погибшая, за драку. Оказалось, он позвонил в ювелирную компанию и сделал заказ на крупную сумму денег от имени иркутского предпринимателя. Затем подыскал исполнителя преступления в Иркутске. 18 февраля прибывшая рейсом Ростов-на-Дону-Иркутск Наталья Мулихова, будучи уверенной, что везет крупный заказ для местного предпринимателя, села в такси, где ее ждали злоумышленники: исполнитель и водитель такси, также вовлеченный в преступный план.

По дороге в Ангарск, в районе станции Батарейная один из преступников прямо в машине застрелил женщину из пистолета ТТ. После чего, подельники съехали с дороги, избавились от тела, и забрали ювелирные украшения на сумму в 14 миллионов рублей, которые она привезла с собой. Спустя несколько дней убийцу задержали в Таганроге в его же квартире, и этапировали в Иркутск.

- Материалы этого уголовного дела состоят из 17 томов, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Проведено около 20 судебных экспертиз. Все похищенные украшения уже вернули ювелирной компании. Один из обвиняемых полностью признал вину в убийстве, двое других – преуменьшают свою роль в убийстве. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.