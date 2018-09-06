Депутат Законодательного Собрания Иркутской области Эдуард Дикунов обратился к иркутянам с открытым письмом

СЕГОДНЯ 04:00 2018-09-05T13:11:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Парламентарий проинформировал горожан о том, что живой отклик получила его инициатива по сбору предложений для разработки государственной программы по развитию Иркутска.

Итоговое предложение о подготовке программы направлено председателю правительства Иркутской области Руслану Болотову. В ответном письме он сообщил, что правительство готово вместе с депутатами Заксобрания обсудить этот вопрос.

Уважаемые иркутяне!

От вас мне поступило более 10 тысяч предложений по формированию комфортной городской среды. Я вижу, что вы хотите менять город. И сделать это нам под силу, ведь мы – его жители – знаем, каким должен быть Иркутск. Главное – объединить усилия и действовать вместе: вы подаете предложения, я вместе со своей командой воплощаю их в жизнь.

Ваши предложения станут основой государственной программы по развитию Иркутска как административного центра Иркутской области. Предложение о ее разработке внесено в региональное правительство.

Моей командой учрежден фонд общественного контроля «В поле зрения», чтобы содействовать реализации этой программы в ближайшие годы.

Моя партия – иркутяне! И для вас я меняю город к лучшему!

Эдуард Дикунов Депутат Законодательного Собрания Иркутской области