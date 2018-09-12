Навесной потолок обрушился в новой школе Улан-Удэ

СЕГОДНЯ 06:14 2018-09-12T06:18:27+03:00

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Спустя всего неделю после открытия новой школы №63 в 112 микрорайоне Улан-Удэ, зданию уже потребовался небольшой ремонт. 11 сентября прямо на входе, там обрушилась часть навесного потолка. Благо, ЧП произошло в нерабочее время, когда ученики и учителя уже разошлись с уроков по домам, так что пострадавших удалось избежать. Не повлиял инцидент на учебный процесс и на следующий день. 12 сентября занятия начались по расписанию.

- Потолок уже починили, все недоделки подрядчик устранил, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске сотрудница школы. – Кроме того, были проверены все места, где есть навесной потолок.

Добавим, что ленточку абсолютно новой школы №63 в Улан-Удэ перерезали 1 сентября этого года. Современное здание с двумя спортивными залами, вместительным актовым залом, библиотекой, мастерскими и кабинетами с современным оборудованием, рассчитано на 1500 учеников, которые обучаются в две смены.

Фото: соцсети.

Кстати, в этот же день еще более крупное ЧП произошло в школе поселка Уян Куйтунского района Иркутской области. Там, прямо во время занятий рухнул несколько лет трещавший по швам переход между корпусами. Также обошлось без пострадавших, так как переход был несколько лет законсервирован, а дети в момент обрушения находились в кабинетах. Сейчас решается вопрос, продолжит ли школа свою работу. Если ее закроют, ребят могут отправить учиться в соседнее село, которое находится в 15 километрах.