СЕГОДНЯ 06:43 2018-09-19T06:47:24+03:00

Погода в Иркутске: на Байкале выпал снег, на федеральной трассе в районе Култука перекрыто движение. Фото: Людмила Литвинова

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Погода в Иркутске испортилась: синоптики рассказали, что в ночь с 18 по 19 сентября выпало больше месячной нормы осадков. Те, кто проезжает мимо Байкала, вообще размещают в соцсетях фото, которые шокируют даже бывалых сибиряков - на трассе, вдоль обочины дороги лежат снежные сугробы высотой несколько сантиметров. Настоящая зима пришла! Из-за ненастья пришлось ограничить движение на федеральной трассе в Слюдянском районе - с 51 по 87 километр.

- Ограничение ввели в 9.10, - рассказали в областном ГИБДД. - На месте работают наши сотрудники, не пропускают большегрузы и общественный транспорт.

Сотрудники призывают всех водителей, которые направляются в сторону Байкала, соблюдать осторожность.

Увы, в Иркутске погода тоже пока нестабильная: завтра 20 сентября и послезавтра 21 сентября - заморозки. Немного потеплеет к выходным - днем 22 сентября +14, +16 градусов.