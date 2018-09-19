Ограничение движения на дорогах в Иркутской области снято

19 Сент. 07:35 2018-09-19T07:35:54+03:00

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На дорогах в Слюдянском и Шелеховском районах Иркутской области снято ограничение движения. Напомним, что утром 19 сентября из-за дождя и мокрого снега проехать по участку с 51 по 87 километр стало невозможно.

- Полицейские останавливали или перенаправляли большегрузные автомобили и общественный транспорт, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Сотрудники Госавтоинспекции в 11.55 сняли ограничение движения.

Однако сейчас работа стражей порядка продолжается. Они регулируют движение на сложном участке. Автомобилистам, чей маршрут будет пролегать в тех территориях, стоит принять во внимание, что, если погода ухудшится, то транспортный поток может быть ограничен вновь.