По темпам удорожания жилья Иркутск обогнал все города страны

СЕГОДНЯ 14:02 2018-09-17T14:07:18+03:00

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В середине сентября традиционно начинается бум покупок квартир в Иркутске. Да, именно осенью желающих приобрести долгожданные квадратные метры становится в разы больше, чем, например, летом. Но стоит ли торопиться с таким ответственным приобретением? Вот не самые позитивные для нас новости из мира недвижимости: в августе стоимость одного квадратного метра в Иркутской области подросла на 2,5%. Такие данные приводит портал BN.ru со ссылкой на аналитический обзор «Строительство жилья профессиональными застройщиками». Здесь мы можем конкурировать только с Кемеровской областью, где стоимость новостроек за последний летний месяц тоже выросла на такой же процент. Для сравнения: в дорогой Москве один квадратный метр жилья в цене подрос всего на 0,2%, а в Санкт-Петербурге - на 2,5%. Повезло только жителям Владимировской области, где цена насущных квадратов упала на 3,6%.

Обидно? Конечно, ведь собственное жилье - долгожданная мечта многих. Отложить покупку до лучших времен? Станут ли цены еще выше?

Вот какие прогнозы дают эксперты.

- В Иркутске всегда было недешевое жилье. Мы входим пятерку самых дорогих городов страны по ценам на недвижимость, - рассказал специалист по работе с коммерческой недвижимостью Константин Козлов. - Это факт, с которым мы все вынуждены смириться. В августе действительно произошел скачок цен. Этому есть несколько объяснений: нестабильная экономическая обстановка и рост доллара, что повлекло за собой увеличение потребительского спроса. Многие стремятся вложить деньги именно в недвижимости. Кроме того, в последнее время в Иркутске наметился дефицит ликвидного вторичного жилья, то есть готовых квартир в новостройке. Да, дома продолжают строить, но в августе ситуация сложилась таким образом, что именно уже построенного и введенного в эксплуатацию жилья мало. Также экономисты предсказывают, что ипотечные ставки будут расти. Вот народ и решил сейчас расставить все точки над i в вопросе покупки квартир, а не переплачивать, если вдруг финансовые организации действительно поднимут процент займа.

Еще одна причина того, что квартиры в Иркутске «золотые», заключается и в том, что к нам часто на ПМЖ переезжают жители Китая.

- Долгосрочные перспективы изменения цен на квартиры вряд ли кто-то рискнет дать, - добавляет эксперт. – Но то, что стоимость будет расти, - это факт. Да, никакого резкого скачка не произойдет, но и аттракциона неслыханной щедрости от застройщика не ожидается. Поэтому, если есть необходимость, не стоит сомневаться в таком необходимом приобретении. Нет идеального времени для покупки квартиры! Рождаются дети, создаются семьи - необходимость расширять жилплощадь возникает постоянно. Главное - не пытайтесь сэкономить. Самый дешевый и одновременно самый ненадежный способ приобрести жилье - купить его в строящемся доме. Это можно сделать только в том случае, если вы отлично разбираетесь в данном вопросе или у вас есть хороший риелтор.

А КАК У НИХ

Стоимость квадратного метра жилья в августе

(в руб.)

Иркутск - 46 012,07

Улан-Удэ - 37 120,0

Красноярск - 45 844,0

Новосибирск - 51 936,0

Кемерово - 46 953,0