Вертолет санавиации Ми-8 совершил вынужденную посадку в Иркутской области из-за ложного срабатывания датчиков

СЕГОДНЯ 05:50 2018-09-15T05:55:00+03:00

После детальной проверки воздушное судно было допущено к полетам в тот же день, 12 сентября

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Стала известна причина вынужденной посадки в Иркутской области вертолета санавиации Ми-8. Напомним, ЧП произошло 12 сентября. Борт, принадлежащий одной из местных авиакомпаний, выполнял рейс по маршруту Иркутск-Зима-Нижнеудинск, однако ему пришлось приземлиться в 28 километрах от поселка Бохан. Никто из 3 членов экипажа и 8 пассажиров не пострадал.

- Вынужденная посадка вертолета Ми-8 произошла после ложного срабатывания датчиков, - сообщили "Комсомольской правде в Иркутске" в пресс-службе авиакомпании. – Сигнализатор сработал по причине, несвязанной с неисправностью.

Все системы воздушного судна были тщательно проверены. После этого Ми-8 самостоятельно вернулся в Иркутск и в тот же день был допущен к полетам. Стоит добавить, что винтокрылая машина была выпущена год назад с завода и налетала 201 час.

Однако оценку инциденту еще предстоит дать следователям, который подключились сразу же, как только он произошел. Сейчас проверка Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте продолжается.