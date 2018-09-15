2018-09-15T05:55:00+03:00
Происшествия

Вертолет санавиации Ми-8 совершил вынужденную посадку в Иркутской области из-за ложного срабатывания датчиков

После детальной проверки воздушное судно было допущено к полетам в тот же день, 12 сентября
Дмитрий НИСИФОРОВ
Поделиться:
Вертолет санавиации Ми-8 совершил вынужденную посадку в Иркутской области из-за ложного срабатывания датчиков. Фото: Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте.Вертолет санавиации Ми-8 совершил вынужденную посадку в Иркутской области из-за ложного срабатывания датчиков. Фото: Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте.
Изменить размер текста:

Стала известна причина вынужденной посадки в Иркутской области вертолета санавиации Ми-8. Напомним, ЧП произошло 12 сентября. Борт, принадлежащий одной из местных авиакомпаний, выполнял рейс по маршруту Иркутск-Зима-Нижнеудинск, однако ему пришлось приземлиться в 28 километрах от поселка Бохан. Никто из 3 членов экипажа и 8 пассажиров не пострадал.

- Вынужденная посадка вертолета Ми-8 произошла после ложного срабатывания датчиков, - сообщили "Комсомольской правде в Иркутске" в пресс-службе авиакомпании. – Сигнализатор сработал по причине, несвязанной с неисправностью.

Все системы воздушного судна были тщательно проверены. После этого Ми-8 самостоятельно вернулся в Иркутск и в тот же день был допущен к полетам. Стоит добавить, что винтокрылая машина была выпущена год назад с завода и налетала 201 час.

Однако оценку инциденту еще предстоит дать следователям, который подключились сразу же, как только он произошел. Сейчас проверка Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте продолжается.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Закрой рот и иди отсюда": в Екатеринбурге из маршрутки высадили беременную, которая попросила водителя не разговаривать по телефону
Шофер отказался продолжать маршрут, пока женщина не покинет салон. В результате пассажирке, оплатившей проезд, дальше пришлось идти пешком
Новости 24
Беременную собаку, которой поездом отрезало три лапы, спасают в Ангарске
Супруги из Иркутска не смогли выплатить ипотеку и лишились квартиры
Внимание, автомобилисты: 15 сентября в центре Иркутска перекроют улицы
Похитил автомобиль, и попал на нем в ДТП: горе-угонщик задержан в Усть-Илимске
В сферу строительства и дорожного хозяйства Иркутской области направят большие деньги
В Иркутской области начинается отопительный сезон
Трагедия на ВСЖД: электромонтер погиб упав с опоры ЛЭП в Иркутской области
Украли сейф, не смогли вскрыть и выбросили в лесу: в Куйтуне задержали воров
Ищите красочные наклейки для банок с зимними заготовками в ежедневной "КП" 19 сентября
Пьяным за рулем - нет: госавтоинспекция проведет проверку на дорогах Иркутской области
Пьяный на "ВАЗе" врезался в машину у ворот: виновника ДТП в Аларском районе нашли за пару часов
«Ростелеком» предлагает иркутянам протестировать «Умный дом»
Пьяная прогулка по железной дороге в Иркутской области закончилась гибелью
Эмира Кустурицу позвали в состав жюри фестиваля "Человек и природа" 2019 в Иркутске
Пожар на бульваре Гагарина в Иркутске: сгорел павильон ритуальных услуг
Звезды баскетбола Андрей Кириленко и Алексей Саврасенко проведут мастер-классы для иркутских детей
Черный лесоруб из Тайшета «заработал» 3 млн. рублей, а оштрафовали его на 2 млн.