2018-09-18T14:08:46+03:00
Происшествия

Полицейского, задавившего насмерть мать двоих детей в Бурятии, отправили в следственный изолятор

За расследование уголовного дела взялся центральный аппарат Следственного комитета
Дмитрий НИСИФОРОВ
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Полицейского, задавившего насмерть мать двоих детей в Бурятии, отправили в следственный изолятор. Фото: соцсетиПолицейского, задавившего насмерть мать двоих детей в Бурятии, отправили в следственный изолятор. Фото: соцсети
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На поднявшуюся в прессе шумиху о деле 25-летнего экс-полицейского из Бурятии обратил внимание председателем СК России Александр Бастрыкин. В газетах, в том числе и в «Комсомолке», и на телеканалах рассказывали, что страж порядка в апреле 2017 года на загородной трассе сбил насмерть 32-летнюю мать двоих детей Марию С. Удар был такой силы, что женщину разорвало пополам. Водитель проехал еще 80 километров, затем поджег авто вместе с останками погибшей, но потом он все-таки решил сдаться. Казалось бы, от наказания ему не уйти, но через полтора года выяснилось, что мужчина не только не за решеткой, но что ему еще и водительские права вернули.

- В СМИ приводится мнение отца погибшей, который говорит, что следователями СУ СКР по Бурятии не проведены в полном объеме следственные действия, и принято решение о прекращении уголовного дела на основании результатов экспертиз, - говорится в официальном сообщении СКР. - Полицейский был уволен из органов внутренних дел, при этом журналисты сообщают, что ему, несмотря на смертельную аварию, вернули права. Отец погибшей женщины уже был готов пойти на крайние меры и устроить самосуд над виновником наезда, однако в связи с общественным резонансом расследование было возобновлено и назначено проведение дополнительной экспертизы.

Александр Бастрыкин поручил передать материалы уголовного дела в центральный аппарат ведомства для объективного расследования. Но и это не все! Он потребовал провести служебную проверку и выяснить, насколько обосновано было принято решение о закрытии уголовного дела и почему не был проведен весь комплекс следственных действий ранее.

Через две недели после вмешательства Бастрыкина состоялся суд об избрании меры пресечения экс-полицейскому. В итоге его решили отправить в следственный изолятор пока что до 21 сентября.

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