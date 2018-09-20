Экс-звезда НБА Андрей Кириленко юным иркутским атлетам: «Великими спортсменами становятся не самые талантливые, а самые трудолюбивые»

СЕГОДНЯ 12:01 2018-09-20T12:48:00+03:00

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Чтобы увидеть экс-звезду Национальной баскетбольной ассоциации и лучшего российского баскетболиста XXI века Андрея Кириленко, на трибунах иркутского дворца спорта «Труд», любителей оранжевого мяча собралось почти столько же, сколько на домашних матчах БК «Иркут». Легендарный АК-47, как прозвали Андрея во время выступления в Америке, приехал в наш город вместе с другими звездами - Алексеем Саврасенко, Никитой Моргуновым, Сергеем Быковым, Екатериной Кейру, а также олимпийским чемпионом по бобслею Александром Зубковым, чтобы сыграть в благотворительном матче «Шаг вместе».

Андрей КириленкоФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но больше всего, конечно повезло юным иркутским баскетболистам. Ребята из городских секций провели вместе с Андреем Кириленко совместную тренировку, на которой спортсмен рассказал им, как правильно размяться перед занятием, как сделать классную передачу, и конечно, как идеально выполнить трехочковый бросок.

- Ставь блок-шот! Заслон! Подбор! – слышатся баскетбольные термины с края площадки, откуда Кириленко подсказывает ребятам.

- В Иркутске на меня нахлынули воспоминания, - улыбается в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды» Андрей Кириленко. – Ведь я отлично помню, как в конце 90-х я приезжал сюда в составе ЦСКА на игры с вашим «Шахтером». Вот это были зарубы! Кстати, тогда мы с вашим нынешним министром спорта Ильей Резником играли друг против друга. Вообще, за карьеру я объездил массу городов, но Иркутск у меня в списке самых запоминаемых. Здесь есть такая достопримечательность как Байкал. Это ваша главная гордость.

Ну когда еще у иркутских ребят появится возможность потренироваться под руководством звезды НБА?Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, участвовать в детских благотворительных матчах Андрей Кириленко начал еще задолго до завершения своей блистательной спортивной карьеры (с 2015 года Андрей занимает должность президента Федерации баскетбола России, - прим. Авт.). Еще в 2004 году, когда АК-47 играл в НБА за «Юту Джаз» из Солт-Лейк-Сити, он вместе с женой создал детский благотворительный фонд «Kirilenko’s Kids» («Кириленко — Детям!»).

- Помощь ребятишкам для меня всегда в приоритете, участвовал в различных акциях еще в Америке, - говорит Андрей Кириленко. - Один из последних проектов, который мы хотим реализовать вместе с крупнейшими компаниями – построить по стране более 50 уличных баскетбольных площадок. И за два месяца успели открыть уже 7. Есть ли шанс, что построим в Иркутске? Конечно, нужно только подать заявку. И еще важно, чтобы в городе нашлись активисты, которые будут заботиться о площадке, держать ее в чистоте и ухаживать.

Ребята учатся правильно делать передачу.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

То, что такие люди найдутся, сомнений нет. Ведь в последние два года в Иркутске настоящий бум лучшей игры с мячом, как еще называют баскетбол. А если посмотреть на наших подрастающих спортсменов, которые уже в 15-16 лет отличаются неплохой техникой.

- Поэтому и нужны такие мастер-классы, - говорит Андрей. – Я очень рад поделиться своим спортивным и жизненным опытом с детьми. Показать им элементы игры, рассказать, как реагировать на успех или на неудачи, раздать автографы, сделать фото.

Андрей оставил свой автограф каждомуФото: Юлия ПЫХАЛОВА

И конечно, любому мальчишке интересно узнать, как достичь в спорте таких же высот как Андрей Кириленко. Здесь бронзовому призеру Олимпиады, чемпиону Европы, России и участнику Матча всех звезд НБА, безусловно, есть что посоветовать.

- Трудностей у молодых спортсменов много, - говорит Андрей. – Кто-то очень талантливый, но не хочет работать над собой, кто-то наоборот желает совершенствоваться, но не имеет такой возможности из-за травм или отсутствия финансирования. Вообще, в профессиональном спорте высших достижений выживает не самый талантливый, а тот, кто готов упорно трудиться. Шанс выбиться на высокий уровень у юных спортсменов из глубинки есть. Только бы была инфраструктура. Я рад, что сейчас в Иркутске поддерживают баскетбол. В первую очередь нужно уделять внимание детским школам, строить для них больше залов. Еще, жители небольших областных городов жалуются, что не всегда есть возможность выехать на соревнования. А ведь без практики никуда. Также, я считаю, что в городах не должна быть конкуренция между видами спорта. Поддерживать нужно все.

Селфи со звездой баскетболаФото: Юлия ПЫХАЛОВА

ДОСЬЕ «КП»

Андрей Кириленко

Родился: 18 февраля 1981 года.

Рост: 208 см.

Вес: 105 кг.

Поиграл в таких клубах как: «Спартак» (Санкт-Петербург), ЦСКА, «Юта Джаз» (НБА), «Миннесота Тимбервулз» (НБА), «Бруклин Нетс» (НБА).

Достижения: бронзовый призер Олимпиады 2012, чемпион Европы 2007, бронзовый призер чемпионата Европы 2011, чемпион России 1999, 2000, 2012, чемпион Единой лиги ВТБ 2012, 2015.

Мальчишки также сыграли двухсторонний матч.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Парни внимательно слушали звездного наставника.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Бросок сверху от Сергея Быкова.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА