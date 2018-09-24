2018-09-24T09:23:04+03:00
Афиша Иркутска

Сергей Безруков приехал в Иркутск: актер уже успел отдохнуть на Байкале

Концерт Сергея Безрукова состоится вечером 24 сентября [видео]
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Сергей Безруков приехал в Иркутск: актер уже успел отдохнуть на Байкале.Сергей Безруков приехал в Иркутск: актер уже успел отдохнуть на Байкале.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Легендарный актер Сергей Безруков приехал в Иркутск. 24 сентября он презентует на сцене Музыкального театра программу «И жизнь, и театра, и кино».

А до этого Безруков успел побывать на Байкале.

Конечно же не обошлось без великой сибирской баньки.

- Баня! На Байкале! Круто, - написал в своем микроблоге Сергей Безруков.

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Сергей Безруков на Байкале
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Наверное, артист сильно устал от прошедшего накануне выступления в Улан-Удэ и решил расслабиться по полной.

Но на одной публикации в своем Instagram Сергей Безруков не ограничился. Вечером этого же дня артист выложил умиротворяющие воды ночного Байкала.

- Прямо сейчас на Байкале! Здесь надо побывать всем,- подписал фото Безруков.

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Сергей Безруков отдыхает на Байкале
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А сегодня утром он пожелал доброго утра всем своим подписчикам и снова выложил видео с Байкала. Артист рад, что находится на малой Родине своей супруги и отлично проводит время. Кстати, скоро Безруков вновь должен стать отцом. Вся страна с нетерпением ждет пополнеия в семье актера и следит за событиями.

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Сергей Безруков гостит на Байкале
7491 отметок «Нравится»115 комментариевInstagram

Напомним, что моноспектакль Сергея Безрукова пройдет 24 сентября в 19:00 на сцене Музыкального театра имени Загурского.

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s_bezrukovs_bezrukov
Сергей Безруков гостит на Байкале
7491 отметок «Нравится»115 комментариевInstagram
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