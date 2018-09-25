Побег через всю страну: Бонни и Клайд из Ангарска три года скрывались от полиции, грабя ювелирные магазины

СЕГОДНЯ 13:54 2018-09-25T14:50:00+03:00

Бонни и Клайд из Ангарска три года скрывались от полиции, грабя ювелирные и продуктовые магазины

Криминальную парочку задержали, когда они пытались украсть 15 млн рублей из банка в Краснодаре [фото, видео]

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«Александр Егоров вечером 25 декабря ушел из дома и не вернулся. Собирался встретиться с другом. Его телефон стал недоступен через полчаса». Такое объявление разлетелось по соцсетям в конце 2013 года. Родственники Егорова просили помощи всех жителей Ангарска в поисках. Обратились с заявлением и в полицию. А через месяц стражи порядка сообщили, что продолжают разыскивать 24-летнего мужчину (на тот момент – прим. Ред.)… но уже за разбойное нападение.

Дело на миллион!

Поверить в такое было непросто. Ведь Егоров раньше проблем с законом не имел. В 2011 году окончил вуз, получил специальность психолога. Правда, постоянную работу найти не сумел, перебивался случайными доходами. В свободное время ходил в походы с друзьями, поскольку увлекался скалолазанием.

Александр Егоров из Ангарска пошел грабить ювелирный магазин через месяц после отдыха в Таиланде. Фото: соцсети

- Около 11 часов утра 17 декабря 2013 года четверо преступников в масках ворвались в торговый центр Усолья-Сибирского, поднялись на второй этаж и под угрозой применения оружия похитили из магазина ювелирные изделия, - отрапортовали тогда полицейские. - Скрываясь, налетчики ранили 23-летнего охранника, предположительно выстрелив в него из травматического оружия.

Из ювелирного магазина в Усолье-Сибирском преступники вынесли сотню изделий на 2,6 млн рублей. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Стоимость украденного тогда оценили в 2,6 миллиона рублей. За головы бандитов сыщики пообещали крупное вознаграждение. Вот тогда-то Егоров и пропал…

Не пойман, но вор

Месяц в уголовном розыске кипела работа. Полицейским все же удалось напасть на след дерзких налетчиков. Выяснилось, что все они из Ангарска. Бойцы ОМОНа устроили засаду и задержали двоих подозреваемых по дороге на дачу в поселке Савватеевка.

- Полицейские провели обыск в доме и обнаружили более сотни украшений из золота, два травматических пистолета, обрез ружья, - поделились успехами в пресс-службе иркутского Главка МВД и добавили: - В настоящее время оперативники продолжают розыск скрывающихся от следствия двоих 24-летних жителей Ангарска.

У двоих подельников Александра Егорова во время обыска было найдено оружие и украденные украшения из ювелирного магазина. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Среди них был и Александр Егоров. Его фотография теперь красовалась в каждом отделе полиции среди матерых уголовников.

Бонни и Клайд

Криминальную карьеру Александр Егоров продолжил с Настей Царевой, которая его младше на семь лет. Как они познакомились, история умалчивает. Но еще вчерашняя школьница была не прочь повторить судьбу американских Бонни и Клайда.

Анастасия Царева полюбила беглого преступника Александра Царева и решила быть с ним до конца. Фото: МВД России

На первое дело парочка из Сибири отправилась в 2015-м. Вооруженные пистолетом «Макарова» и газовым баллончиком, они ограбили заправку. А потом за год провернули еще пять нападений: на ювелирные салоны, почтовые отделения. Но большими деньгами не разжились, а только внимание полицейских на себя обратили. Егорова и Цареву объявили в федеральный розыск. А они рванули через всю страну в Краснодар, чтобы залечь там на дно.

- В период с октября 2016 года по июль 2017 года на территории города Краснодара было совершено 15 разбойных нападений на продуктовые магазины, - сообщала позже официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Во всех случаях неизвестные в масках заходили в помещение магазина и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забирали деньги.

Добычей преступников стала четверть миллиона рублей.

Жадность фраера сгубила

Последним делом Бонни и Клайда из Сибири стала попытка ограбить банк в районе так называемой «Немецкой деревни» в Краснодаре. Они рассчитывали, что смогут разжиться 15 миллионами рублей. Однако план провалился - из финучреждения парочка ушла ни с чем. А полицейские уже сидели у них на хвосте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/670404" frameborder="0"></iframe> Бойцы спезназа полиции задержали любовную пару за серию ограблений в Краснодаре.

- В ходе спецоперации сотрудники уголовного розыска задержали 25-летнего местного жителя, в квартире которого временно проживала молодая пара, а еще через час и самих подозреваемых, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Оказать сопротивление злоумышленникам не удалось.

Еще бы! Спецназ полиции окружил пятиэтажку, затем бойцы СОБРа разбили окна квартиры на первом этаже, приставили лестницу, забежали внутрь. Через считанные секунды Егоров и Царева лежали, что называется, мордой в пол.

Преступление и наказание

- Чем занимаетесь в Краснодаре? – спросили у Александра Егорова на допросе.

- Уже ничем, - сострил он и ухмыльнулся.

- А занимались?

- Разбойными нападениями. Задержан за серию разбойных нападений.

- Вы откуда родом?

- Из Иркутска. В Краснодаре почти год.

Отрицать свою вину ни Егоров, ни Царева не стали, подробно рассказывали о своих похождениях. Расследование уголовного дела продлилось 8 месяцев, еще на полгода затянулся суд. Сибиряков в итоге признали виновными в 19 вооруженных разбоях в крупном и особо крупном размерах. Александра Царева суд приговорил к 11 годам колонии, а его напарницу отправили за решетку на 9 лет.

Фамилии и имена героев изменены.