Жители Иркутской области стали активнее страховать свое движимое и недвижимое имущество

СЕГОДНЯ 03:00 2018-09-27T16:29:53+03:00

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Более 545 млн рублей получили жители Иркутска и Иркутской области от страховых компаний в январе-июне текущего года по договорам страхования имущества. В том числе в области было выплачено 356,6 млн рублей в качестве возмещения ущерба, причиненного наземному транспорту, более 102,83 млн рублей по договорам страхования иного имущества юридических лиц и более 78,6 млн рублей - по договорам страхования иного имущества граждан. Как отмечают эксперты, в области растет популярность “коробочного” страхования недвижимости. Сибиряков привлекает относительно невысокая цена полиса и легкость оформления страховки (на сумму до 500 тыс - 1 млн рублей страховку можно оформить без осмотра недвижимости агентом, по фотографии и другим документам). Подобный полис страхования защищает квартиры и дома жителей области от стихийных бедствий и технологических аварий, а находящееся в помещениях имущество граждан - от кражи, затоплений и пожаров.

“Использование страховых полисов для смягчения удара по семейному бюджету в случае каких-либо несчастий является общемировой практикой. Страхование - проверенный временем инструмент, который помогает предотвратить серьезные денежные потери в случае болезней, несчастных случаев, стихийных бедствий, невыполнения условий поставок смежниками и так далее. Застраховать можно практически любые риски. В условиях нестабильной экономики страховые инструменты становятся особенно востребованы, поэтому мы видим, что объем рынка страхования в России растет ударными темпами. Если прежде в России страховались в основном москвичи, то теперь жители регионов тоже стали экономически грамотными, поэтому количество заключаемых договоров страхования в регионах также растет. В Иркутской области за 1 полугодие только по договорам имущественного страхования было выплачено более полумиллиарда рублей. Если бы не страховые полисы, весь понесенный ущерб владельцам имущества пришлось бы покрывать из собственного кармана”, - сообщил Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

В связи с новым законом о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС), который вступит в силу 6 августа 2019 года, страховщики ожидают дальнейшего роста сегмента имущественного страхования за счет увеличения спроса на полисы страхования недвижимости. Согласно новому закону, механизм страхования будет представлять собой общегосударственную, полностью добровольную программу страхования жилья от ЧС. При этом в законе прописано, что в случае, если погибшее в результате ЧС жилье не было застраховано, граждане, как и прежде, будут получать помощь от государства в виде нового жилья, однако оно может быть предоставлено им только по социальному найму, без передачи в собственность. Такой вариант будет выгоден тем, кто не планирует передавать жилье по наследству, дарить или продавать. Во всех остальных случаях обладателям недвижимости будет выгодным станет оформить полис страхования.

“Страхование - это недорогой и надежный способ минимизировать свои риски. В регионах, которые часто подвергаются воздействию стихий, таких, как пожары, землетрясения и наводнения, оформление полиса страхования недвижимости является самым разумным выходом из положения. Раньше граждане не спешили покупать страховку, потому что надеялись “на авось” и на помощь из бюджета. Однако ни федеральный бюджет, ни региональные бюджеты такой нагрузки больше нести не могут. Поэтому было принято решение о создании программы государственной страховой защиты специально на случай ЧС”, - пояснил эксперт.