Видео крупного пожара в Иркутске: горит мебельный центр на улице Рабочего Штаба

СЕГОДНЯ 00:00 2018-10-01T00:01:08+03:00

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Несколько пожарных звеньев было поднято по тревоге в ночь на 1 октября из-за крупного пожара на улице Рабочего Штаба в Иркутске. Там, около 2 часов ночи загорелся крупный мебельный центр. Спасатели примчались на место через несколько минут после сообщения. К этому моменту здание горело изнутри, где в считанные секунды произошло сильное задымление. Кроме того, огонь перекинулся на кровлю.

- Крыша частично обрушилась, - сообщают «Комсомольской правде» в Иркутске в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – К счастью пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 4 тысяч квадратных метров.

Добавим, что на место уже прибыла дополнительная техника. Пожару присвоен самый высокий номер сложности. Всего на месте работают 37 сотрудников подразделения газодымозащитной службы и и 12 единиц техники. Причины ЧП предстоит определить дознавателям, после того, как пожар будет потушен.