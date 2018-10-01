СЕГОДНЯ 13:30 2018-10-01T13:40:52+03:00

Жаль, что не успели спасти парня: супруги из Черемхова помогли поймать преступников, избивших своего приятеля. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Трое подозреваемых набросились на своего знакомого с кулаками, а затем оставили его умирать на дороге

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- Мы с мужем проснулись от громких стонов и криков под окнами, - вспоминает ту страшную ночь 30-летняя жительница Черемхова Ольга. - Посмотрела на часы - времени было около пяти утра... Сказала Саше: "Ну вот опять кто-то дерется" и уже снова хотела уснуть, но шум не прекращался.

Тогда Ольга решила посмотреть, что происходит. Окна их пятиэтажки выходят на центральную улицу Черемхова - Шевченко. Молодая женщина забралась на подоконник и увидела, что внизу стоит незнакомый парень с голым торсом и разговаривает по мобильному. А на проезжей части лежит человек и издает громкие протяжные стоны.

- В этот момент произошло страшное - на дороге показался автомобиль, который проехал по человеку, лежащему на трассе, - продолжает Ольга. - Как в фильме ужасов!

Автомобилист вышел из машины и осмотрел пострадавшего. В этот момент к месту ЧП подоспел экипаж вневедомственной охраны.

- Вызывайте скорую - он еще жив! - крикнул водитель охранникам, затем запрыгнул в авто и ударил по газам.

Спасти избитого местного жителя не удалось - он умер в больнице.

Ольга же, на глазах которой разворачивалась вся эта драма, успела запомнит марку и номера машины.

- Я сама не ожидала, что у меня такая хорошая память, видимо, в критические моменты наш мозг работает по-другому, - рассказывает она. - Я даже сейчас могу рассказать, в какой одежде был этот водитель.

Позже выяснилось, что 38-летнего мужчину, оказавшегося под колесами иномарки, избили его знакомые. Трое парней решили за что-то расквитаться с приятелем. Затем бросили его на проезжей части, где по нему и проехала машина. За рулем, как оказалось, был таксист - он вез на железнодорожный вокзал пассажира.

- Меня, конечно, поразило, что он так легко скрылся, - продолжает Ольга. - Тут же к нам в квартиру поднялись полицейские, которым я передала всю информацию.

Вскоре оперативники задержали и таксиста, которому в итоге выписали административный штраф, и самих преступников. По предварительным данным, трое подозреваемых снимали квартиру вместе с приятелем, на которого они все трое набросились с кулаками. Из-за чего между ними разгорелся конфликт - неизвестно. Теперь всем троим грозит уголовное наказание.

Ольгу же и ее мужа полицейские поощрили: подарили им ценный подарок и благодарственное письмо. Молодая женщина не считает свой поступок особенным.

- Я работаю в соцзащите, привыкла помогать другим - наш отдел оказывает поддержку людям с ограниченными физическими способностями, - говорит жительница Черемхова. - Знаете, мы с мужем даже испытываем чувство вины, что не успели спуститься и оттащить мужчину с дороги. Но я понимаю, что мы бы просто не успели это сделать - все произошло слишком быстро.

- Мы очень ценим, когда граждане помогают нам в раскрытии тяжких преступлений, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Спасибо им большое! Призываем и других жителей региона оказывать содействие в раскрытии преступлений.