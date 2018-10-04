Покажите вашу грудь: скидки за большой бюст обещает иркутская фирма доставки суши

СЕГОДНЯ 07:44 2018-10-04T07:52:56+03:00

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- Скидки в день рождения, когда клиент может сэкономить столько процентов, сколько лет ему исполнилось? Да таким способом привлечения покупателей уже никого не удивишь, - подумали руководители одной из иркутских фирм по доставке суши, и решили придумать другую фишку. Правда, свою акцию они организовали исключительно для девушек … с формами. Проще говоря, чем больше у клиентки бюст, тем больше она может сэкономить на японском деликатесе.

Сообщили предприниматели и свои расценки. Например, за 1 размер груди, вы получите скидку в 5%, за 2- 10%, за 3-й – 15%. Больше всего повезет иркутским Памелам Андерсон и Аннам Семенович с четвертым, пятым и выше размерами. Им обещают – 20%. Правда, можно ли таким образом завести накопительную карту постоянного клиента, не сообщается.

Расценки, которые предлагают организаторы акции. Фото: скриншот

Некоторые пользователи соцсетей, где и появился пост с рекламой, возмущенно спрашивают: а как менеджеры будут определять эту самую скидку? Неужели на ощупь? Организаторы спешат успокоить. Никто к вашим формам притрагиваться не будет. Обмерит, и то на глаз, их девушка-администратор, когда вы приедете забирать свои суши.

Иркутяне тем временем разделились на два лагеря. Одни посчитали акциюоскорбительной, другие смешной. Но некоторые девушки в комментариях к посту всерьез уже обсуждают, на какой процент могут рассчитывать.

Кстати, акцию иркутяне, похоже, «подсмотрели» у коллег из Москвы. В прошлом году примерно такая же акция шла в столичных кафе быстрого питания. Правда, условия были намного жестче. Чтобы определить размер груди, требовалось ее потрогать. Организаторы даже название придумали звучное: «Трогательная скидка». По их же словам 48 девушек успели ею воспользоваться. Но большинство подписчиков возмутились, и обвинили хозяев кафе в сексизме. Вскоре пост удалили.