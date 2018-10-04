2018-10-04T21:29:12+03:00
Общество

Павел Воля попал в больницу после концерта в Иркутске

Об этом сообщил источник в одной из иркутских больниц, однако организаторы концерта госпитализацию артиста опровергли [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Павел Воля попал в больницу после концерта в ИркутскеПавел Воля попал в больницу после концерта в ИркутскеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Не до смеха оказалось юмористу Павлу Воле после концерта в Иркутске, 4 октября. Сразу после выступления известный комик попал в одну из иркутских больниц. Эту информацию «Комсомольской правде» в Иркутске подтвердил источник в медучреждении.

- Да, Павел Воля действительно поступал к нам после концерта, - сообщает источник. – После осмотра он был отпущен.

Правда, с каким диагнозом поступил в больницу артист, «Комсомолке» по этическим соображениям, сообщить отказались. По неподтвержденной информации, у резидента Comedy Club было подозрение на аппендицит.

«Комсомолке» также удалось связаться с организаторами концерта Павла Воли в Иркутске, которые категорически отказались подтверждать госпитализацию артиста.

- Павел Воля не попадал в больницу, с ним все хорошо, - были кратки организаторы.

Кстати, на странице самого юмориста после концерта появился пост, в котором он благодарит за прием иркутских зрителей. О своем здоровье комик не написал ни слова.

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Павел Воля благодарит иркутских зрителей
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Напомним, приехав в Иркутск Павел Воля чувствовал себя великолепно. В отличном настроении он отправился на Байкал, и конечно, поделился этой новостью на своей странице. Артист выставлял фото и видео, делал памятные снимки с фанатами, и сходил на рынок за рыбой. А в день концерта радовался первому снегу, который увидел из окна своего гостиничного номера на берегу озера.

- Ничего ты не знаешь, Джон Сноу, - шутит Воля в своем видео. - Зима уже близко. Зима уже вот она, ребята, пламенный вам привет с Байкала.

"Комсомолка" желает Павлу Воле здоровья, а иркутские поклонники уже ждут очередного приезда артиста.

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Павел Воля о своем здоровье после концерта в Иркутске
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Павел Воля признается в любви к Байкалу.

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Павел Воля в Листвянке
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