Павел Воля попал в больницу после концерта в Иркутске
Не до смеха оказалось юмористу Павлу Воле после концерта в Иркутске, 4 октября. Сразу после выступления известный комик попал в одну из иркутских больниц. Эту информацию «Комсомольской правде» в Иркутске подтвердил источник в медучреждении.
- Да, Павел Воля действительно поступал к нам после концерта, - сообщает источник. – После осмотра он был отпущен.
Правда, с каким диагнозом поступил в больницу артист, «Комсомолке» по этическим соображениям, сообщить отказались. По неподтвержденной информации, у резидента Comedy Club было подозрение на аппендицит.
«Комсомолке» также удалось связаться с организаторами концерта Павла Воли в Иркутске, которые категорически отказались подтверждать госпитализацию артиста.
- Павел Воля не попадал в больницу, с ним все хорошо, - были кратки организаторы.
Кстати, на странице самого юмориста после концерта появился пост, в котором он благодарит за прием иркутских зрителей. О своем здоровье комик не написал ни слова.
Напомним, приехав в Иркутск Павел Воля чувствовал себя великолепно. В отличном настроении он отправился на Байкал, и конечно, поделился этой новостью на своей странице. Артист выставлял фото и видео, делал памятные снимки с фанатами, и сходил на рынок за рыбой. А в день концерта радовался первому снегу, который увидел из окна своего гостиничного номера на берегу озера.
- Ничего ты не знаешь, Джон Сноу, - шутит Воля в своем видео. - Зима уже близко. Зима уже вот она, ребята, пламенный вам привет с Байкала.
"Комсомолка" желает Павлу Воле здоровья, а иркутские поклонники уже ждут очередного приезда артиста.
Павел Воля признается в любви к Байкалу.