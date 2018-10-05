2018-10-05T13:15:28+03:00
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Нам угрожают в соцсетях: в Иркутске девушки, которые помогли задержать 15-летнего лихача, теперь боятся выходить на улицу

15-летний подросток сбил за рулем "ВАЗа" пешехода и скрылся с места аварии
Ольга БУЕВА
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Нам угрожают в соцсетях: в Иркутске девушки, которые помогли задержать 15-летнего лихача, теперь боятся выходить на улицу. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.Нам угрожают в соцсетях: в Иркутске девушки, которые помогли задержать 15-летнего лихача, теперь боятся выходить на улицу. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
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Иркутск, улица Петрова, 8 часов утра. У «зебры» останавливаются две иномарки, чтобы пропустить женщину. Внезапно машины обгоняет лихач на «Жигули», сбивает пешехода и дает по газам.

- Первая реакция - шок! - рассказывает «КП» очевидица произошедшего Елена (имя изменено по просьбе героя публикации, - прим. Ред.), которая была за рулем одной из машин. - Мы выбежали на дорогу и пытались помочь женщине. Она же, видимо, еще не осознавая, что произошло, пыталась встать.

Очевидцы принесли пострадавшей пальто и детское одеяльце, ведь лежала она на холодном асфальте. И, конечно, вызвали скорую. Позже выяснилось, что под колеса попала 50-летняя сотрудница одной из иркутских школ. У женщины несколько переломов, долгое время ей предстоит провести в больнице. Но на этом история не закончилась, а только началась. Елена и еще одна очевидица ДТП рассказали об аварии в соцсетях. Сообщили марку, цвет и номер машины.

- Благодаря этому посту удалось быстро задержать подростка, - говорят в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Спасибо за неравнодушие!

Выяснилось, что за рулем "ВАЗа" был 15-летний школьник. Понятно, что никакого права управлять машиной у него не было. Шокирует другое: автомобиль подросток умудрился купить на сэкономленные деньги, которые давали ему родители! Причем мама и папа отпрыска об этом даже не знали!

- Я не смог нажать… на тормоз, - оправдывался уже в отделе полиции школьник.

Сейчас полицейские выясняют все подробности ДТП, а в соцсетях разгорелось бурное обсуждение. Удивительно, но нашлись защитники школьника.

- Нам даже поступали угрозы, - говорят очевидцы, которые поделились информацией о ДТП в Инстаграме. - Мы просим не делать из нас героинь - просто опасаемся за свою безопасность.

Нам угрожают в соцсетях: в Иркутске девушки, которые помогли задержать 15-летнего лихача, теперь боятся выходить на улицу. Видео: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области..Предоставлено "КП"

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