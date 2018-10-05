2018-10-05T13:30:43+03:00
Происшествия

Девушка из Иркутска об аварии на картинге: «Меня увезли в больницу с разрывом печени»

Суд обязал картинг-клуб выплатить пострадавшей 450 тысяч рублей [фото]
Дмитрий НИСИФОРОВ
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После гонок на картах иркутянку увезли в больницу с разрывом печениПосле гонок на картах иркутянку увезли в больницу с разрывом печени
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- Своему жениху на день рождения я подарила сертификат картинг-клуба… и это навсегда изменило мою жизнь, - рассказывает 19-летняя иркутянка Дарья Сергеева (фамилия и имя изменены. - Прим. ред.).

Теперь девушка вынуждена соблюдать строгую диету, ей противопоказаны физические нагрузки, а о случившемся полтора года назад напоминает страшный шрам на животе.

Кататься на гоночных машинках в конце апреля 2017-го парочка отправилась вдвоем. На стойке администрации получили шлемы, костюмы и документы на подпись с предупреждением о том, что картинг может быть опасен.

Дарья Сергеева подарила своему жениху сертификат от картинг-клуба и пошла кататься за компанию

Дарья Сергеева подарила своему жениху сертификат от картинг-клуба и пошла кататься за компанию

- Мы надели костюмы, шлемы и стали ждать, когда закончится заезд других посетителей, - говорит Дарья.

Заодно и посмотрели, что нас ждет. Со стороны это не выглядело чем-то чересчур рискованным.

И вот настал час икс. Девушка и именинник забрались в машинки. Механик перед стартом провел для них инструктаж: объяснил, где газ, где тормоз и что в случае проблем на трассе нужно поднять руку. Заезд начался. Молодой человек сразу же вырвался вперед. У него есть водительские права, а потому совладать с картом ему было проще. А Дарья ехала позади.

- За несколько кругов привыкла к управлению и, наверное, уже раз 16-й ехала по трассе, когда все случилось, - вспоминает девушка. - Машинку закрутило, резко развернуло, и я врезалась в стену. Сильно ударилась животом о руль. Было очень больно.

Подбежал механик, а следом и ухажер Дарьи, но ей становился только хуже. Сотрудники клуба вызвали скорую. Пострадавшую увезли в больницу, где ей сделали рентген, а затем УЗИ.

- Нужна срочная операция, - шокировали врачи. - У вас закрытая травма живота: разрыв печени с отрывом желчного пузыря, внутреннее кровотечение.

Хирурги спасли Дарью, однако без последствий для здоровья свидание на картинге не обошлось. А как же виновные?

- Да, мы подписывали бумаги перед заездом, но в них не говорилось, что клиенты несут персональную ответственность за свое здоровье, - считает пострадавшая девушка. – И мой случай показал, что костюмы на самом деле никакими защитными свойствами не обладают, ремней безопасности в машинках нет, и хоть стены и обшиты резиновым покрытием, но удар при столкновении это не смягчает.

Получается, вина клуба налицо. К тому же девушку возмутило то, что руководство клуба даже не поинтересовалось состоянием ее здоровья после случившегося. Извинений она тоже не услышала. Поэтому семья Дарьи подала иск в суд против картинг-клуба и выиграла дело. Служитель Фемиды посчитал, что спортивные гоночные машинки, на которых за деньги дают кататься непрофессионалам, должны быть оборудованы ремнями безопасности. В итоге директора опасного аттракциона обязали выплатить девушке компенсацию морального вреда в 300 тыс. рублей, а еще оштрафовали на 150 тысяч.

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