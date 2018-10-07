Григорий Лепс опубликовал в инстаграме фото картин из Иркутского художественного музея

СЕГОДНЯ 08:40 2018-10-07T08:47:47+03:00

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Певец Григорий Лепс пополнил свой инстаграм новыми фотографиями после гастролей в Иркутске. Напомним, что его концерт состоялся во дворце стадиона «Труд» 5 октября, а перед выступлением артист побывал в Иркутском художественном музее.

Как раз творчество художника Константина Маковского и впечатлило Григория Лепса. Последний опубликовал на своей страничке фотографии портрета Марии Федоровны. У поклонников певца таким образом появилась еще одна возможность поблагодарить за концерт, а еще – за знакомство с искусством живописи. Менее чем за сутки пост Лепса собрал больше 20 тысяч лайков.

- Мне оказали теплый сибирский прием, - поделился впечатлениями сам артист о визите в Иркутск.

Кроме того, он выбрал этот город, как ранее сообщала «Комсомольская правда в Иркутске» для презентации собственной коллекции ювелирных украшений.