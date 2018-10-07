2018-10-07T08:47:47+03:00
Звезды

Григорий Лепс опубликовал в инстаграме фото картин из Иркутского художественного музея

Артист презентовал свою ювелирную коллекцию в Иркутске
Дмитрий НИСИФОРОВ
Поделиться:
Григорий Лепс опубликовал в инстаграме фото картин из Иркутского художественного музея. Фото: инстаграм Григория ЛепсаГригорий Лепс опубликовал в инстаграме фото картин из Иркутского художественного музея. Фото: инстаграм Григория Лепса
Изменить размер текста:

Певец Григорий Лепс пополнил свой инстаграм новыми фотографиями после гастролей в Иркутске. Напомним, что его концерт состоялся во дворце стадиона «Труд» 5 октября, а перед выступлением артист побывал в Иркутском художественном музее.

Как раз творчество художника Константина Маковского и впечатлило Григория Лепса. Последний опубликовал на своей страничке фотографии портрета Марии Федоровны. У поклонников певца таким образом появилась еще одна возможность поблагодарить за концерт, а еще – за знакомство с искусством живописи. Менее чем за сутки пост Лепса собрал больше 20 тысяч лайков.

- Мне оказали теплый сибирский прием, - поделился впечатлениями сам артист о визите в Иркутск.

Кроме того, он выбрал этот город, как ранее сообщала «Комсомольская правда в Иркутске» для презентации собственной коллекции ювелирных украшений.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Усолье-Сибирском продавец магазина бытовой техники попался на мошенничестве
Полный разгром: «Байкал-Энергия» отправила 22 мяча в ворота шведского «Густавсбергса» в товарищеском матче
Впервые в Иркутске: Кубок Азии по ушу-саньда пройдет во Дворце спорта «Труд»
Отправлен под стражу: в Усолье-Сибирском арестован водитель, который в пьяном виде насмерть сбил ребенка
ДТП в Иркутске: велосипедист погиб под колесами мусоровоза
Вырубили 150 сосен: черных лесорубов задержали с поличным в Заларинском районе
Житель Братска погиб на пожаре в гараже
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили приехал в Иркутск на турнир памяти Вырупаева
ЧП на Кругобайкальской железной дороге: при камнепаде погиб рабочий
Полтора миллиарда рублей получит Иркутская область для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Перечислил на лечение: с водителя, совершившего наезд на женщину в Бурятии, взыскали деньги
Иркутская область улучшила свои позиции по энергоэффективности
Участок дороги Таксимо-Бодайбо сдан в эксплуатацию
«Огрел» собутыльника утюгом: ангарчанин отсидит четыре с половиной года в тюрьме
В «Доме кино» Иркутска пройдут бесплатные показы фильмов фестиваля «Человек и природа»