Видео драки в пробке в Иркутске: водители пустили в ход лопаты

СЕГОДНЯ 07:00 2018-10-09T07:17:44+03:00

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По стопам бойцов UFC Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова, которые устроили драку после турнира 6 октября, пошли и иркутские водители. В рукопашную они сошлись в пробке на объездной дороге Первомайский-Университетский, пытаясь объехать ее через микрорайон «Союз». Очевидцы сняли драку на видео, которое сейчас появилось в популярной группе «ДТП 38RUS Иркутск» в соцсетях.

На кадрах видно, как один из автомобилистов бросается с лопатой на машину другого водителя. Тот выскакивает из салона, забирает грозное оружие и дважды бьет им по голове оппонента. В драку вмешиваются еще двое мужчин, пытаются забрать лопату. Однако новый владелец инструмента вошел во вкус и метелит всех, кто к нему приближается. Через минуту бой окончен, серьезно пострадавших нет. Чемпионы дорожных войн разъезжаются по своим делам.

Стоит сказать, что ситуация с пробками на дорогах Иркутска обострилась с 29 сентября, когда начался ремонт участка объездной дороги Первомайский-Университетский. С тех пор каждый рабочий день жителей левого берега начинается и заканчивается часовыми простоями в пробках. Власти пообещали управиться с ремонтом за две недели, попросили даже работодателей не штрафовать опаздывающих. Но, очевидно, нервы некоторых автомобилистов на пределе.

Остается надеяться, что подобные драки не повторятся, ведь обернуться они могут куда более серьезными последствиями, чем пара ушибов да поцарапанное авто.