2018-10-09T13:59:14+03:00
Происшествия

Как директор турфирмы обманула 14 клиентов на два миллиона рублей в Ангарске

Полицейские возбудили уголовное дело за мошенничество
Дмитрий НИСИФОРОВ
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Как директор турфирмы обманула 14 клиентов на два миллиона рублей в АнгарскеКак директор турфирмы обманула 14 клиентов на два миллиона рублей в АнгарскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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- Планировали отдохнуть всей семьей в Таиланде, - рассказывает ангарчанин Евгений Русаков. - Лететь с женой и сыном собирались весной 2018 года, путевки купили за полгода до этого. Обошлись в 125 тысяч рублей. Обратиться в фирму посоветовали друзья, как было не прислушаться!

И правда, турагентство работало в Ангарске больше 20 лет, за это время благодаря ему десятки сибиряков побывали в Таиланде, Вьетнаме и в других странах Юго-Восточной Азии. Во главе конторы с безупречной репутацией стояла Ольга Орлова, которой сейчас 65 лет. Но, похоже, на жизнь ей ни зарплаты, ни пенсии не хватало, и она задумалась о прибавке.

«Не покупайте тур у Орловой. Она аферистка. Деньги берет, а за два дня до вылета говорит, что были проблемы с бронью. Делали запрос туроператору. Она даже заявку на тур не оформляла. Деньги себе присвоила. Почти год их выбивали».

Такими сообщениями интернет стал пополняться с 2017 года. Обманутых клиентов становилось все больше.

- Мы поняли, что отдых сорвался, пошли разбираться в офис турфирмы, - продолжает Евгений Русаков. – Директор объяснила поток негативных отзывов в интернете кознями конкурентов. Деньги пообещала вернуть, написала расписку. Мы до последнего надеялись, что все решится миром.

Однако пенсионерка была занята решением не чужих, а собственных финансовых проблем. Продолжала торговать путевками. К слову, расходились они как горячие пирожки. Так, например, в марте 2018 года билеты во Вьетнам купила семья Шеховцевых из Ангарска.

- Мы уже на следующий день после заключения договора поняли, что никуда не полетим, - признается Анна Шеховцева. - А надо-то было заглянуть в интернет и почитать отзывы…

Истории обманутых сибиряков написаны как будто под копирку. Люди верили обещаниям Орловой до тех пор, пока двери турфирмы не закрылись, а телефоны не замолчали. Сама же предпринимательница исчезла. Пришлось всем пострадавшим толпиться в полицейском участке.

- По данным следствия, директор организации никогда не привлекала к себе внимание со стороны правоохранительных органов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Однако в течение 2018 года с жалобами на нее обратились 14 человек. Проведенные следственные действия позволили полиции сделать вывод, что за последние полгода деньги другим участникам туристического бизнеса не направлялись, а тратились на личные нужды и потребности директора фирмы.

В итоге полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемую разыскали и на время расследования оставили под подпиской о невыезде. Где сейчас украденные ею два миллиона рублей, вопрос пока без ответа.

Фамилии и имена героев изменены.

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