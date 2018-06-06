Зачем меняют приборы учета энергии и как правильно это сделать, разъясняет «Иркутскэнергосбыт»

6 Июнь 08:00 2018-10-09T06:32:21+03:00

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«Ваши приборы учета необходимо заменить», - такое СМС-сообщение, push-уведомление или всплывающее окно на странице в «Личном кабине­те» «Иркутскэнергосбыта» получили многие жители Иркутской области. Вы считаете, что заменой прибора учета электроэнергии можно озабо­титься позже? Мы объясним, поче­му нужно поторопиться. Что нужно знать о счетчиках, «Комсомолка» ра­зобрала по пунктам.

Межповерочный интервал - это важно

Приборы учета - это своего рода ве­сы, отмеряющие количество ресурсов. У каждого прибора учета есть срок изготовления и свой срок поверки. Само понятие означает период вре­мени, на протяжении которого счет­чик должен работать исправно, без перебоев. Это является гарантией, которая предоставляется произво­дителем прибора. По истечении это­го интервала необходимо снова по­верить или заменить аппарат. Чтобы узнать о межповерочном интервале, следует изучить документацию, при­ложенную к счетчику. Это техниче­ский паспорт изделия.

Платить по факту выгодно

Если ваш счетчик морально и фи­зически устарел, программа расхода электроэнергии автоматически пере­ведет вас на расчет по среднему по­треблению, а затем - по нормативу с применением повышающего ко­эффициента. В расчет идут весенние месяцы, когда потребление электро­энергии было выше. Через 3 месяца, согласно букве закона, вас переведут на оплату по нормативу с повышаю­щим коэффициентом.

Платить по фактическому потре­блению, следя за расходом энер­гии, как правило, выгоднее: сколь­ко израсходовал - столько денег от­дал в кассу. Поэтому важно, чтобы счетчик был исправен.

Принимая решение об установке счетчика, владельцам следует зара­нее рассчитать сопутствующие затра­ты: придется купить прибор и опла­тить его монтаж. Практика показы­вает, что в дальнейшем изначальные расходы будут быстро компенсиро­ваны экономией от оплаты по пока­заниям прибора без применения по­вышающего тарифа.

Кто в ответе за технику

Ответ короткий: сам потребитель. Если прибор вышел из строя, сломал­ся, занижает или завышает показания, то ремонт и замена производятся за ваш счет. При этом обратите внима­ние, что налаживать его самостоя­тельно недопустимо. Демонтаж, по­вреждение контрольных пломб - это несанкционированное вмешатель­ство в работу прибора учета. За это предусмотрены штрафы. Поэтому ес­ли вы понимаете, что с вашей тех­никой что-то не так, незамедлитель­но сообщите в «Иркутскэнергосбыт».

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Когда вы покупаете или продаете жилье, не забывайте расторгать дого­вор тепло- и электроснабжения. При этом помимо справки о наличии/от­сутствии задолженности у продавца квадратных метров необходимо об­ратиться и в «Иркутскэнергосбыт». Контролеры компании снимут кон­трольные показания прибора учета, по которым вам произведут оконча­тельный расчет. Зачастую бывает, что долг отсутствует на момент продажи жилья. А спустя время, за которое право собственности уже перешло на нового владельца, при снятии по­казаний производится доначисление.

Повышающий коэффициент

1,5 (или 50% к нормативу) - с 1 ян­варя 2017 года (применяется толь­ко к коммунальным услугам по ГВС, ХВС и электроснабжению):

-если не установлены приборы учета при наличии технической возможности,

-если в течение 3 месяцев не восста­новлен вышедший из строя прибор учета,

-если срок эксплуатации прибора уче­та истек более 3 месяцев назад,

-по истечении 3 расчетных периодов при недопуске 2 и более раз исполни­теля коммунальной услуги для проверки приборов учета.

Когда повышающий коэффициент не применяется

При установленных приборах учета и своевременной передаче показаний повышающий коэффициент не применя­ется. Начисления производятся по по­казаниям приборов учета и установлен­ным тарифам.

КСТАТИ

Вовремя снимайте показания

Чтобы расчеты были самыми верными, не забывайте передавать показания приборов учета в срок. Он определен до 27- го числа каждого месяца. Тогда разногласий с ресурсоснабжающей организацией будет меньше, а начисления станут понятнее и прозрачнее.