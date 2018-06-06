Зачем меняют приборы учета энергии и как правильно это сделать, разъясняет «Иркутскэнергосбыт»
«Ваши приборы учета необходимо заменить», - такое СМС-сообщение, push-уведомление или всплывающее окно на странице в «Личном кабинете» «Иркутскэнергосбыта» получили многие жители Иркутской области. Вы считаете, что заменой прибора учета электроэнергии можно озаботиться позже? Мы объясним, почему нужно поторопиться. Что нужно знать о счетчиках, «Комсомолка» разобрала по пунктам.
Межповерочный интервал - это важно
Приборы учета - это своего рода весы, отмеряющие количество ресурсов. У каждого прибора учета есть срок изготовления и свой срок поверки. Само понятие означает период времени, на протяжении которого счетчик должен работать исправно, без перебоев. Это является гарантией, которая предоставляется производителем прибора. По истечении этого интервала необходимо снова поверить или заменить аппарат. Чтобы узнать о межповерочном интервале, следует изучить документацию, приложенную к счетчику. Это технический паспорт изделия.
Платить по факту выгодно
Если ваш счетчик морально и физически устарел, программа расхода электроэнергии автоматически переведет вас на расчет по среднему потреблению, а затем - по нормативу с применением повышающего коэффициента. В расчет идут весенние месяцы, когда потребление электроэнергии было выше. Через 3 месяца, согласно букве закона, вас переведут на оплату по нормативу с повышающим коэффициентом.
Платить по фактическому потреблению, следя за расходом энергии, как правило, выгоднее: сколько израсходовал - столько денег отдал в кассу. Поэтому важно, чтобы счетчик был исправен.
Принимая решение об установке счетчика, владельцам следует заранее рассчитать сопутствующие затраты: придется купить прибор и оплатить его монтаж. Практика показывает, что в дальнейшем изначальные расходы будут быстро компенсированы экономией от оплаты по показаниям прибора без применения повышающего тарифа.
Кто в ответе за технику
Ответ короткий: сам потребитель. Если прибор вышел из строя, сломался, занижает или завышает показания, то ремонт и замена производятся за ваш счет. При этом обратите внимание, что налаживать его самостоятельно недопустимо. Демонтаж, повреждение контрольных пломб - это несанкционированное вмешательство в работу прибора учета. За это предусмотрены штрафы. Поэтому если вы понимаете, что с вашей техникой что-то не так, незамедлительно сообщите в «Иркутскэнергосбыт».
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Когда вы покупаете или продаете жилье, не забывайте расторгать договор тепло- и электроснабжения. При этом помимо справки о наличии/отсутствии задолженности у продавца квадратных метров необходимо обратиться и в «Иркутскэнергосбыт». Контролеры компании снимут контрольные показания прибора учета, по которым вам произведут окончательный расчет. Зачастую бывает, что долг отсутствует на момент продажи жилья. А спустя время, за которое право собственности уже перешло на нового владельца, при снятии показаний производится доначисление.
Повышающий коэффициент
1,5 (или 50% к нормативу) - с 1 января 2017 года (применяется только к коммунальным услугам по ГВС, ХВС и электроснабжению):
-если не установлены приборы учета при наличии технической возможности,
-если в течение 3 месяцев не восстановлен вышедший из строя прибор учета,
-если срок эксплуатации прибора учета истек более 3 месяцев назад,
-по истечении 3 расчетных периодов при недопуске 2 и более раз исполнителя коммунальной услуги для проверки приборов учета.
Когда повышающий коэффициент не применяется
При установленных приборах учета и своевременной передаче показаний повышающий коэффициент не применяется. Начисления производятся по показаниям приборов учета и установленным тарифам.
КСТАТИ
Вовремя снимайте показания
Чтобы расчеты были самыми верными, не забывайте передавать показания приборов учета в срок. Он определен до 27- го числа каждого месяца. Тогда разногласий с ресурсоснабжающей организацией будет меньше, а начисления станут понятнее и прозрачнее.