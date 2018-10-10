2018-10-10T06:19:18+03:00
Авто

Специально столкнул автомобиль на встречную полосу: в Иркутске задержан водитель «Land Cruiser», спровоцировавший смертельную аварию в Иркутске-II

Поймать лихача помогли неравнодушные иркутяне [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Тот самый водитель «Land Cruiser»Фото: СУ СК России по Иркутской областиТот самый водитель «Land Cruiser»Фото: СУ СК России по Иркутской области
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В Иркутске задержан 41-летний водитель внедорожника Toyota Land Cruiser, который утром, 8 октября спровоцировал страшную аварию на улице Мира в Иркутске-II. Напомним, там лоб в лоб столкнулись Mitsubishi и KIA Rio. В салоне японского автомобиля находился 27-летний парень, в Кио Рио - 39-летняя женщина, а также двое детей в возрасте 8 и 11 лет.

Выяснилось, что перед самым столкновением, нарушитель на Toyota Land Cruiser, протаранил KIA Rio, от удара седан выбросило на встречную полосу, где и произошло столкновение с Mitsubishi. Сам нарушитель скрылся с места аварии.

Водитель Mitsubishi погиб. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Водитель Mitsubishi погиб. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Для того, чтобы задержать лихача, полицейские обследовали более 20 садоводческих кооперативов в районе поселка Стеклянка. Вскоре инспекторы ГИБДД заметили подходящую по приметам машину. Находящийся за рулем мужчина проигнорировал требования об остановке и попытался уйти от преследования. Через несколько часов машину нашли брошенной в лесу, найти хозяина после этого оставалось делом техники. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался. Как рассказал задержанный, в момент ДТП он намеренно столкнул женщину-водителя на встречную полосу.

Напомним, один из пострадавших в этом ДТП – водитель Mitsubishi от полученных травм скончался в больнице на следующий день. Женщина, которая находилась за рулем KIA Rio, находится в тяжелом состоянии, дети в состоянии средней степени тяжести.

В салоне Киа было двое детей. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

В салоне Киа было двое детей. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщают в пресс-службах ГУ МВД России и СУ СК России по Иркутской области. - Мы благодарим пользователей социальных сетей и СМИ за помощь в установлении нарушителя. На первоначальном этапе проверки сотрудники не располагали детальной информацией о «Тойоте» и обратились к администраторам различных групп, а также средствам массовой информации. На призыв откликнулись сотни отзывчивых иркутян. Они нашли наиболее подходящий под описание внедорожник. В тот же вечер стал известен его номер, получены дополнительные кадры видеозаписи очевидцев.

Авария в Иркутске-II: при столкновении Мицубиси и Кио Рио пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Видео: ДТП-38..Предоставлено "КП"

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