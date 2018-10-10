Алексей Соболь: Создание комфортной городской среды - это задача и бизнеса, и власти

СЕГОДНЯ 07:07 2018-10-10T07:26:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В северной столице Иркутской области прошел III Братский экономический форум. Участие в нем приняли 287 делегатов и 126 организаций Приангарья, Мурманска, Москвы и Зеленограда.

На открытии масштабного мероприятия и пленарном заседании «Развитие комфортной городской среды и участие в нем бизнеса» выступил президент Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» Алексей Соболь.

Глава Союза «ТПП ВС» сообщил, что Торгово-промышленная палата Иркутской области заинтересована в решении и обсуждении вопросов развития комфортной городской среды. В рамках ТПП создан и работает комитет по предпринимательству в сфере строительства и инфраструктуры.

Его основные задачи: содействие развитию строительного комплекса Иркутской области, привлечению инвестиций в строительную и смежные отрасли промышленности; выработка предложений по развитию отдельных сфер архитектуры и строительства; разработка предложений по совершенствованию действующей и формирующейся нормативной правовой базы, взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления по вопросам развития строительной сферы.

Комитет анализирует факторы, оказывающие влияние на развитие предпринимательства в сфере строительства, выявляет необоснованные ограничения и бюрократические барьеры, проводит экспертизу проектов нормативно-правовых актов в области строительства, организует сотрудничество с международными и национальными союзами, ассоциациями, объединениями предпринимателей строительной промышленности зарубежных стран, содействует организации взаимодействия строительных организаций с органами государственной власти.

- Торгово-промышленная палата Восточной Сибири содействует развитию бизнеса и экономики Иркутской области, поэтому для нас очень важны вопросы кадрового потенциала территории. Сегодня в регионе ощущается нехватка квалифицированных специалистов. Не секрет, что за последние годы население Иркутской области сократилось более чем на 300 тысяч человек, а это свыше десяти процентов от общей численности населения региона. И в большей мере это сокращение произошло за счет северных территорий, - подчеркнул президент Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири». - Что же нужно, чтобы остановить этот процесс? Конечно же, создавать рабочие места, развивать сферы здравоохранения и образования, а также инфраструктуру. Ну а создание комфортной городской среды - это общая задача и бизнеса, и власти.

Фото: Пресс-служба администрации Братска

Алексей Соболь также сообщил, что одним из важных направлений деятельности Торгово-промышленной палаты является работа по сохранению природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышение качества жизни, улучшение здоровья населения, обеспечение экологической безопасности страны и рациональное устойчивое природопользование.

Комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства весной текущего года провел расширенное заседание на тему «Экономика и экология городской среды. Роль бизнеса, бюджетов всех уровней и органов власти, управляющих и собственников МКД в создании экономики и экологии городской среды». По итогам были подготовлены и направлены в Правительство РФ предложения по формированию благоприятной и комфортной городской среды, развитию предпринимательской деятельности в данной сфере.

Так, участники заседания отметили, что для реализации статьи 42 Конституции Российской Федерации и действующего природоохранительного законодательства целесообразно разработать Концепцию государственной программы «Благоприятная городская среда как основа нового качества жизни, устойчивого и безопасного развития регионов». В ее рамках предлагается предусмотреть переход к долгосрочному планированию обустройства городских общественных пространств, нацеленному на решение экологических, социальных и экономических проблем.

Алексей Соболь отметил, что в самом названии Братского экономического форума заложен большой смысл, потому что именно экономика является опорой развития любой территории.

- Последние несколько лет были достаточно сложными для бизнеса, объективные трудности затронули практически все его сектора. Но в целом бизнес выстоял, в том числе и малый, - констатировал президент Союза «ТПП ВС». - Конечно, нам нужно приложить силы, чтобы в сфере предпринимательства сохранилась стабильность, чтобы временные трудности не стали преградой для притока в эту сферу как можно большего числа образованных, современно мыслящих и инициативных людей.

Цель Братского экономического форума - укрепление связей бизнеса и местных органов власти северных территорий Иркутской области. Вместе нам необходимо определить направления, где бизнес наиболее востребован, создавать специальные программы, добиваться конкретных результатов.

Уверен, вместе мы сможем выдвинуть ряд полезных консолидированных предложений, потому что успех экономики нужен всем нам. От него зависит все остальное в жизни региона: и решение социальных проблем, и новые рабочие места, и стабильность, и развитие муниципалитетов.

Алексей Соболь подчеркнул, что Братский экономический форум - это площадка действенного диалога власти и бизнес-сообществ.

- Очень часто возникает дискуссия: нужны ли экономические форумы? Нужны, потому что такого рода форумы и муниципального масштаба, и регионального, и федерального как раз являются идеальной почвой для того, чтобы появились новые предложения, которые можно было бы реализовать на пользу экономике и всем нам, жителям территорий Иркутской области, - резюмировал президент Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири».

НАША СПРАВКА

Союз «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» - это некоммерческая негосударственная организация, объединяющая промышленников, аграриев, предпринимателей, крупный и малый бизнес, банки, высшие и средние учебные заведения, научные учреждения.

Палата ведет историю с 1974 года и является одной из старейших в стране. В ее структуре действуют Управление экспертизы, сертификации и оценки, Центр делового обучения, отдел переводов и другие подразделения.

На данный момент в Союзе «ТПП ВС» состоит более 300 организаций - это представители крупного, среднего и малого бизнеса Приангарья, микропредприятия, общественные объединения и средства массовой информации, банки и государственные учреждения.

http://vs.tpprf.ru/ru/

На правах рекламы.