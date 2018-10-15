Гособвинитель запросил 3 года колонии-поселения для иркутянина, заразившего ВИЧ бывшую девушку

СЕГОДНЯ 12:41 2018-10-15T12:49:35+03:00

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В Иркутске продолжаются судебные разбирательства по громкому делу о заражении ВИЧ. 35-летняя Элла Миронова (имя и фамилия изменены) обвиняет своего бывшего возлюбленного в том, что в 2016 году при знакомстве, он не сообщил девушке о своем заболевании, наградил ее инфекцией, и бросил. Юристы называют это дело судебным прецедентом, причем не только в Иркутске, но и в России.

Напомним, о страшном диагнозе иркутянка узнала через месяц совместной жизни. При этом сначала она попала в больницу с высокой температурой. А когда ее привезли в инфекционку, врачи выявили менингит и вирус иммунодефицита человека. После этого экс-возлюбленный обрубил все контакты с Эллой. Девушка, оправившись от потрясения, навела справки. Оказывается, ее бывший состоит на учете в СПИД-центре с 1999 года. Сама же она в 2015-м прошла полное обследование и была абсолютно здоровой. Так что, никаких сомнений, что заражение произошло именно от него, у девушки нет.

На очередном судебном заседании, на котором побывал корреспондент "Комсомольской правды" в Иркутске, мужчина вновь отверг все обвинения, настаивая на том, что в интимную связь с пострадавшей он не вступал. Гособвинитель в свою очередьпотребовал для него 3 года колонии- поселения. Правда, вынесение окончательного приговора вновь перенесли. Следующее заседание состоится в Октябрьском районном суде Иркутска 24 октября. В этот день стороны выступят с последним словом.