Фиксики научили детей не бояться сдавать кровь

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-17T09:14:22+03:00

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В Иркутске стартовала масштабная акция по обучению детей смелости - «День здоровья с Фиксиками». Стартовала она 15 октября в детском саду № 20 «Росинка».

Мероприятие началось с праздника для детей. Ребятам показали эпизод «Анализ крови» из мультсериала «Фиксики». Также малыши в игровой форме узнали важность спорта и закаливания, через театрализованные сценки научились не бояться врачей.

Пока дети играли, врачи и специалисты пообщались с родителями, ответили на вопросы. Светлана Березина, заместитель исполнительного директора «ИНВИТРО-Сибирь» в Иркутске, рассказала родителям непосредственно об акции «День здоровья с Фиксиками», которая направлена на борьбу с детскими страхами перед сдачей крови.

Фото предоставлено организатором

- В медицинских офисах «ИНВИТРО» появились детские уголки с игрушками и раскрасками, в процедурных кабинетах показывают мультики, а медицинские сестры принимают маленьких пациентов в форме с яркими принтами, на которые отвлекаются дети во время процедуры. Таким образом, мы хотим сломать стереотип о том, что сдача анализов - это больно и страшно. После процедуры каждому ребенку вручают «Диплом смелости» и сладкие подарки, - отметила Светлана Березина.

Также она рассказала о компании «ИНВИТРО» - лауреате премии Правительства РФ в области качества, и ее лабораториях, точность результатов которых подтверждена сертификатом «Шесть сигм». Сегодня в мире работает свыше тысячи медицинских офисов «ИНВИТРО». В Иркутске их шесть, в разных районах города.

Фото предоставлено организатором

- Качество для нас - не пустой звук, - подчеркнула Светлана Березина. - Мы стараемся, чтобы люди, которые приходят в наши медицинские офисы, получали услуги высокого уровня. Поэтому в «ИНВИТРО» используют самые современные материалы и оборудование. В процессе взятия крови у детей применяют тончайшие иглы с алмазной заточкой или иглы-бабочки. Благодаря этому процедура проходит безболезненно. Родители часто переживают, что кровь берут из вены. Но такой способ дети как раз переносят легче, ведь этот процесс длится всего несколько секунд, и нет никакого длительного неприятного сдавливания, как при взятии крови из пальца. Кроме того, вена - это магистральный сосуд, в котором кровь движется с большей скоростью, а значит, результаты будут точнее.

Кстати, после сдачи крови биоматериал в термосумках отправляется в лабораторию. Из Иркутска его везут в Новосибирск. О результатах могут сообщить даже по телефону, что, безусловно, экономит время.

На встрече с родителями речь шла о профилактике острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Врач-педиатр и детский иммунолог, кандидат медицинских наук Елена Парфенова поделилась современными взглядами на поддержание детского иммунитета и лечение простудных заболеваний.

Так, стандарты лечения в последнее время упростились. Если раньше при ОРВИ ребенку могли выписать кучу таблеток, микстур и еще какие-нибудь компрессы, то сейчас порекомендуют просто пить воду и промывать ею нос. Более серьезное лечение понадобится, если вода не принесет улучшений.

Фото предоставлено организатором

Рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по профилактике ОРВИ тоже изменились. Теперь считается, что при передаче вируса воздушно-капельный путь имеет меньшее значение, чем рукопожатие. Поэтому нужно чаще мыть руки и не трогать ими нос, избегать больших коллективов, не общаться с больными.

Для профилактики также важно высыпаться и хорошо питаться, выезжать на природу, дышать свежим воздухом, проветривать помещения, использовать увлажнители воздуха.

Еще одна новость: эффективность иммуномодуляторов не доказана, а витамин С, оказывается, на выздоровление никак не влияет. Теперь его место занял цинк, который содержится в морепродуктах, орехах, проросших зернах пшеницы. Кроме того, для профилактики болезней и в процессе выздоровления нужны кисломолочные продукты - чем чаще дети их получают, тем реже болеют.

По итогам встречи родители поделились впечатлениями о том, насколько беседа с врачом и представителем «ИНВИТРО» была для них полезной.

- Разговор получился очень интересный, - отметила Татьяна Понугина. - Раньше я как-то не задумывалась о том, что анализы можно сдавать не только в поликлинике. Теперь при необходимости обращусь в «ИНВИТРО». То, что нам рассказали об этой медицинской организации, мне понравилось.

Фото предоставлено организатором

Александра Зайцева, делясь своим мнением, сообщила, что всегда положительно относилась к частным медцентрам.

- Если есть финансовая возможность, конечно, то лучше, воспользоваться услугами такого высокого уровня комфорта. Не нужно сидеть в очередях, детей развлекают, отвлекают, делают все, чтобы процедура прошла безболезненно, - сказала она.

Оксана Подосинникова тоже отметила, что предпочла бы медицинский центр.

- Воспользовавшись его услугами, я буду уверена в точности результатов анализов и в том, что они придут вовремя и нигде не потеряются.

Кстати, в рамках праздника для родителей провели викторину. Победители получили сертификаты в «ИНВИТРО». А дети получили раскраски и карандаши.

Планируется, что в Иркутске до конца 2019 года «День здоровья с Фиксиками» пройдет более чем в 10 детских садах. Участие в мероприятиях примет около 500 детей. Акция реализуется в партнерстве с продюсерской компанией «Аэроплан» и проектом «Фиксики». Инициатором выступила крупнейшая частная медицинская компания России «ИНВИТРО».

На правах рекламы.