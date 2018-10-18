Спустя год после резни в школе Улан-Удэ родители пострадавшей девочки требуют многомиллионную компенсацию

СЕГОДНЯ 15:03 2018-10-18T15:16:32+03:00

В январе этого года 15-летний подросток взорвал в классе коктейль Молотова и начал рубить детей топором [фото]

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Вся страна скорбит вместе с Керчью, где студент Влад Росляков, взяв в руки оружие, устроил массовое побоище в здании технического колледжа. Пока известно, что в результате трагедии погибли 20 человек, еще более 50 пострадали.

Говорят, беда сближает. Одними из первых соболезнования Крыму выразили власти Бурятии. Здесь совсем недавно жители Улан-Удэ пережили практически такой же ужас. 19 января этого года девятиклассник 5-й школы из военного городка Сосновый Бор ворвался в свой класс с коктейлем Молотова, устроил там пожар, а когда дети начали выбегать из кабинета, стал рубить их топором, как мясо...Чудом обошлось без жертв. С тяжелыми травмами в больнице оказались пятеро школьников и их учительница. Одна из учениц перенесла несколько сложнейших операций. Врачи из Санкт-Петербурга буквально по крупицам собрали и пришили ей отрубленные пальцы.

Второй девочке, которую подросток ударил по голове топором, на восстановление понадобилось 9 месяцев. Но последствия тяжелых ранений остались до сих пор. У школьницы парализована левая рука и нога. Теперь ее родители через суд требуют со школы компенсацию в 13 миллионов рублей.

- Сейчас идут судебные разбирательства, - подтвердила "Комсомолке" директор школы Наталья Сурикова, которые заняла пост бывшего руководителя, уволившегося после январской резни. - Пока не хотелось бы рассказывать подробности этого дела.

Тот самый класс сразу после ЧП.

Бередить душу и себе и ребенку родители не хотят. Поэтому с неохотой рассказывают, почему решили пойти в суд с иском. Они считают, что именно школа виновата в случившемся - не обеспечили должного уровня безопасности, недоглядели. В школе не было даже… охранников, не говоря уже о камерах видеонаблюдения, тревожной кнопки и турникетов. Озверевшие подростки (как потом выяснилось, готовили преступление трое, но нападал только один, - прим. Авт.) с легкостью пронесли мимо скучающей вахтерши-гардеробщицы самодельную взрывчатку, а потом спрятали ее в коридоре школы, поджидая «удачный» момент. Все это и то, что в образовательном учреждении психолог явно не замечал странности в поведении главного фигуранта – 15-летнего девятиклассника, и послужило основанием для иска. Мучения, которая перенесла ни в чем не повинная девочка, родители оценили в 13 миллионов рублей. При этом школьнице предстоит перенести еще несколько операций. Боль не отпускает ее до сих пор.

Тем временем, что двигало подростком из Керчи, еще предстоит выяснить следователям, а вот по какой причине устроил бойню парень из Улан-Удэ, известно. Вместе с двумя друзьями-сообщникамионподражал Эрику Харрису иДилану Клиболду, которые в 1999-м застрелили 13 человек в американской школе Колумбайн. Бурятский школьник состоял в соцсетях в группах поклонников этих парней, а сам имел страничку под именем фашиста. Позже следователи обнаружили личный дневник подростка, где он делился мыслями о насилии. Сейчас у преступников есть много времени, чтобы пересмотреть свои взгляды. С января они находится в СИЗО. Каждые два месяца срок ареста им продлевают. Очередной - действует до 19 декабря. «Комсомолке» удалось узнать, чем занимается организатор нападения за решеткой.

В СИЗО нападавший читает Джека Лондона.

- Вот читаю сейчас Джека Лондона, - рассказывал он в беседе с психологом. – Все время занято учебой.

- Никаких претензий к условиям содержания у них нет, - рассказывает председатель Общественной наблюдательной комиссии Николай Ломако. - С 1 сентября к ним приходят учителя, проводят занятия, дают домашние задания. Так что от учебной программы они не отстают. В ближайшее время, вновь планирую навестить их.

За нападение бурятским школьникам грозит до 10 лет тюрьмы. Их обвиняют в покушении на убийство.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Меры безопасности усилят во всех образовательных учреждениях Приангарья

- Мы приняли решение провести внеплановые проверки, – рассказал замминистра образования Иркутской области Максим Парфенов. – В школах и ВУЗах пройдутинструктажи, тематические совещания, и профилактические беседы, посвященные безопасности учеников, студентов и преподавателей.

Добавим, что в 2018 году из бюджета выделили более 84 миллионов рублей, чтобы оградить учеников от подобной жестокости. На эти деньги установили ограждения, системы видеонаблюдения, и тревожные кнопки вызова охраны или сотрудников Росгвардии.

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