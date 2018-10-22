Ольга Бузова оплатила лечение бабушке, которую спас от избиения преподаватель ОБЖ из Иркутска

СЕГОДНЯ 13:32 2018-10-22T13:48:49+03:00

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- Леонид, вы настоящий мужчина и мой герой! Такое сообщение написала на днях в своем инстаграме 27-летнему иркутянину Леониду Щепелю самая хайповая на сегодня певица и телеведущая Ольга Бузова. Нет, это не очередной герой нового реалити-шоу теледивы «Замуж за Бузову» и вовсе не новый миллионер, который претендует на руку и сердце звезды. Это простой парень, бывший контрактник и учитель ОБЖ, который прославился на город Клинцы Брянской области и всю страну. Он единственным бросился на помощь 88-летней бабушке, ее в собственном дворе жестоко избивал разъяренный сосед.

В общем, то шокирующее видео, которое Леонид снял во время спасения бабушки, каким-то образом увидели не только все жители Клинцов, где парень служил и работал последние три года, но и московские звезды шоу-бизнеса. В их числе Ольга Бузова, Яна Рудковская и Эвелина Бледанс. Но дело вовсе не ограничилось простыми словами поддержки в адрес Клары Меламед и Леонида. Звезда «Дома-2» сразу предложила свою помощь.

«Откликнитесь, пожалуйста, может быть вам нужна какая-то помощь», - обратилась Ольга в своем посту к Леониду. «Подскажите, как найти бабушку, может быть ей нужны лекарства?».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/673844" frameborder="0"></iframe> Иркутянин Леонид Щепель спасает пенсионерку от избиения пьяным соседом.

Лекарства пенсионерке действительно необходимы. Вот уже больше месяца Клара Меламед восстанавливается от полученных травм дома. Сосед сломал ей ребра и разбил голову. Кроме того, врачи прописали ей ежедневные уколы. О том что, сообщение Ольги Бузовой не простой пиар, которым зачастую пользуются звезды, стало понятно, когда буквально на следующий день после публикации с Леонидом связались представители певицы.

- Действительно, мне позвонил ее директор, и попросил контакты племянницы Клары Шаломовны, - рассказывает корреспонденту "Комсомольской правды" в Иркутске Леонид Щепель. – Не поверите, но уже на следующий день на ее банковскую карту пришли деньги. Сколько? Сумму называть не буду, просили не разглашать. Думаю, это правильно. Скажу, что на лечение точно хватит. Кроме того, Ольга выложила номер карты у себя на странице, так что еще некоторую сумму перечислили другие неравнодушные люди.

Леонид Щепель стал главной звездой города Клинцы. Фото: личный архив Леонида Щепеля.

Но и это еще не все: телезвезда вступилась и за самого Леонида. Напомним, за этот поступок он получил не похвальную грамоту, а штраф в 5 тысяч рублей. У изверга, которого Леонид в порыве ярости ударил ногой по голове, уже в СИЗО хватило наглости написать на парня заявление. В своем посту Ольга не постеснялась обратиться к губернатору Брянской области Александру Богомазу и к мэру города Клинцы Олегу Шкуратову с просьбой разобраться с этой ситуацией и защитить парня от штрафа.

- Нельзя штрафовать человека, который спас бабушку от такой бесчеловечной жестокости. Он герой, его нужно наградить, а не вызывать в суд за благие дела, - возмущается артистка. Удивительно, но и это обращение быстро дошло до адресата.

- Уже встречался с заместителем губернатора и с мэром, - говорит Леонид. – Говорят, не переживай, все будет нормально.

Леонид каждый день навещает старушку. Фото: личный архив Леонида Щепеля.

Ну а пока популярности самого Леонида Щепеля Ольга Бузова может только позавидовать. По крайней мере, в Клинцах его узнают на улицах. А интервью за последний месяц он раздал не меньше самой певицы. Но скоро на улицах городка парня уже не встретишь. Вот и Клара Шаломовна останется без своего защитника. Леонид, у которого закончился военный контракт, возвращается в родной Иркутск. Говорит, уже купил билеты и даже сообщил грустную новость бабушке.

- Конечно, она расстроилась, - говорит Леонид. – Ведь я навещал ее практически каждый день. Держится она бодро и, надеюсь, скоро полностью поправится. Что поделать, будем переписываться по почте.