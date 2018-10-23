С преподавателя ОБЖ из Иркутска, который спас 88-летнюю пенсионерку от избиения, сняли обвинения

СЕГОДНЯ 12:19 2018-10-23T12:29:16+03:00

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Жители небольшого городка Клинцы Брянской области и даже такие звезды шоу-бизнеса, как Ольга Бузова, вступились за простого иркутского преподавателя ОБЖ Леонида Щепеля. Напомним, он спас 88-летнюю Клару Меламед от жестокого избиения соседом, за что получил штраф в 5 тысяч рублей. 32-летнему извергу, который сломал старушке ребра и разбил голову, не понравилось, что он сам получил по голове от Леонида, когда тот вступился за пенсионерку. Уже после задержания он написал на парня заявление, которое полицейские просто не могли не принять.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/673844" frameborder="0"></iframe> Иркутянин Леонид Щепель спасает пенсионерку от избиения пьяным соседом.

Более месяца Леонид пытался оспорить протокол, по которому ему грозил штраф от 5 до 30 тысяч рублей. Даже опытные юристы возмущались, как такое возможно. Парню, который не испугался и спас жизнь человеку, бьют по рукам. Лучшие адвокаты города предлагали герою свою помощь. И вот, наконец, полицейские дали официальный ответ. Окончательное постановление лично подписал начальник полиции города Клинцы.

- Административное расследование по этому делу завершено, - комментируют в пресс-службе ГУ МВД России по Брянской области. – Состава административного правонарушения в нем нет. У парня, который защитил бабушку от пьяного соседа, не было прямого умысла на причинение физической боли нападавшему. Его цель была защитить жизнь и здоровье женщины. Таким образом, своими действиями он предотвратил еще более тяжкие последствия.

Бабушка расстроилась, когда узнала, что Леонид возвращается в Иркутск. Фото: личный архив Леонида Щепеля.

Неизвестно, то ли общественный резонанс, который вызвала эта история, то ли прямое обращение Ольги Бузовой к губернатору Брянской области Александру Богомазу и к мэру города Клинцы Олегу Шкуратову, повлияло на окончательное решение следствия, но ясно одно: справедливость восторжествовала. Больше Леониду не придется ходить в суды как на работу.

- Наконец-то эта тяжба закончилась и я со спокойной душой вернусь домой, - комментирует Леонид Щепель, которого звонок корреспондента «Комсомольской правды» в Иркутске застал уже в Москве. – Сначала заеду в Санкт-Петербург, а через несколько дней уже буду в родном Иркутске.

Что касается нападавшего, то он по-прежнему находится в СИЗО, и, по словам оперативников, пробудет до окончания расследования. То есть до середины ноября как минимум. Ну а Клара Меламед продолжает лечение дома. По словам Леонида, денег, которые ей перечислили Ольга Бузова и другие неравнодушные люди, бабушке хватит на полное восстановление.

Окончательное постановление.

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