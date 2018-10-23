2018-10-23T07:12:30+03:00
Политика

«Не только о политике»: интервью с депутатом Александром Беловым

Законодательное Собрание Иркутской области и «Комсомольская правда» продолжают проект «Не только о политике»
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«Не только о политике»: интервью с депутатом Александром Беловым«Не только о политике»: интервью с депутатом Александром Беловым
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«Не только о политике» - это серия бесед с депутатами ЗС Приангарья. Действующие законотворцы рассказывают известному публицисту Сергею Шмидту о своем детстве, родителях, школе, учителях, армейских буднях и начале карьеры. Парламентарии отвечают на самые «неудобные» вопросы, делятся с публицистом своими взглядами на сложные вопросы жизни страны и области. Это искренние и любопытные диалоги.

Сегодня наш герой – Александр Сергеевич Белов, депутат Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва, заместитель председателя комиссии по контрольной деятельности, член комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству.

Проект «Не только о политике» смотрите на сайте irk.kp.ru и Законодательного Собрания Иркутской области www.irzs.ru. Следите за анонсами в газете «Комсомольская правда» и за информацией на нашем сайте.

"Не только о политике": Депутат Законодательного собрания Иркутской области Александр Белов. Не только о политике - это серия бесед с депутатами ЗС Приангарья. Действующие законотворцы рассказывают известному публицисту Сергею Шмидту о своем детстве, родителях, школе, учителях, армейских буднях и начале карьеры. Парламентарии отвечают на самые неудобные вопросы, делятся с публицистом своими взглядами на сложные вопросы жизни страны и области. Это искренние и любопытные диалоги.

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