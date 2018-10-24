2018-10-24T07:25:05+03:00
Общество

Выбирай профессию с Банком Хоум Кредит

Специалисты банка провели тестирование по профориентации для школьников Усолья-Сибирского
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Выбирай профессию с Банком Хоум КредитВыбирай профессию с Банком Хоум КредитФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Хорошо, когда профессия приносит не только доход, но и удовольствие. В идеале выбрать ее нужно еще в школе. Плюсы раннего самоопределения очевидны: есть время овладеть предметами, необходимыми для поступления в желаемый вуз, выучиться, построить карьеру. Но легко ли сделать такой ответственный выбор в 15 - 16 лет, когда не хватает жизненного опыта? В Банке Хоум Кредит понимают, как важно поступить на то направление, которое нравится, а затем большую часть времени посвящать учебе. В финансовом учреждении работает большая благотворительная программа, которая реализуется в разных регионах страны, - «Синяя птица». Ее цель – поддерживать талантливых студентов из малообеспеченных семей: самых успешных, тех, кто хочет учиться и развивать свои способности.

В нашем регионе для школьников города Усолья-Сибирского специалисты банка провели тестирование по профориентации. В нем приняли участие 27 успешных учеников из восьми школ города - на вопросы они ответили дистанционно в конце сентября. О результатах теста сотрудники банка сообщили на прошлой неделе. И не просто выдали результаты, а провели тренинг, направленный на то, чтобы помочь ребятам определиться с важным выбором - будущей специальностью.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Перед началом занятия старшеклассникам рассказали о «Синей птице».

- Благотворительная программа «Синяя Птица» разработана Банком Хоум Кредит в 2008 году, - отметила ведущая тренинга, руководитель по развитию социальных проектов и программ адаптации Банка Хоум Кредит Маргарита Телунц. - Ее цель - помочь одаренным детям из семей с небольшим доходом, стремящимся получить высшее образование. Расходы, связанные с обучением в вузе, сегодня может позволить себе далеко не каждая семья. Стипендиатами благотворительной программы Банка Хоум Кредит становятся участники и призеры не только школьных и городских, но и всероссийских конкурсов и олимпиад, серебряные и золотые медалисты. Участники программы получают от банка стипендии и бизнес-литературу, посещают выездные лагеря и различные тренинги. Чтобы оставаться в программе, они должны выполнять всего одно условие – учиться на 4 и 5. В этом году стипендиатами «Синей Птицы» стали 10 ребят из Иркутской области.

- Шанс есть у каждого, - напомнила Маргарита. - Главное, хорошо учиться, быть целеустремлённым и активным. А учиться на 4 и 5 особенно легко, если выбранное направление нравится.

Именно на это и был направлен тренинг - ответить на главные вопросы: как не прогадать и выбрать профессию, которая станет не только источником заработка, но и делом всей жизни; каким образом выгодно реализовать свои таланты и способности?

Ребята увлеченно отвечали на вопросы, рассуждали на заданную тему, спорили, объединялись в группы, чтобы вместе сделать важные для себя выводы и открытия. Конечно, наиболее интересной стала последняя часть тренинга, когда участникам выдали результаты. Тренинг длился больше двух часов. Позже школьники поделились впечатлениями от занятия.

Специалисты банка провели тестирование по профориентации для школьников Усолья-Сибирского. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты банка провели тестирование по профориентации для школьников Усолья-Сибирского.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Для меня результаты теста стали ожидаемыми, - отметила ученица 11-го класса лицея № 1 Елена Минаева. - Мне нравятся биология и химия, я точно решила, что буду врачом. Естественно, это отразилось в тесте. Сам тренинг очень понравился - помогает собраться, стать уверенней, все разложить по полочкам в своей голове. Спасибо организаторам!

Солидарен с ней и ученик 11-го класса гимназии № 9 Усолья-Сибирского Кирилл Загородников:

- Я склоняюсь к точным наукам, и тестирование это подтвердило. Уже решил, что свяжу свою жизнь с технической специальностью. Какой именно, пока не определился. Буду опираться на результаты ЕГЭ. Считаю, что каждый школьник должен пройти тестирование по профориентации, особенно, если еще не определился с выбором.

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