2018-10-28T06:04:42+03:00
Афиша Иркутска

Ночь искусств 2018 в Иркутске: от зажигательных танцев до картин прямиком из ренессанса

Выбираем самые лучшие площадки акции
Валентина ГИЛЕВИЧ
Поделиться:
Ночь искусств 2018 в Иркутске: от зажигательных танцев до картин прямиком из ренессанса. Фото: пресс-служба галереи Октябрьской РеволюцииНочь искусств 2018 в Иркутске: от зажигательных танцев до картин прямиком из ренессанса. Фото: пресс-служба галереи Октябрьской Революции
Изменить размер текста:

Ночь искусств 2018 в Иркутске приготовила массу интереснейших и увлекательных мероприятий.

3-4 ноября в Иркутске стартует всероссийская акция Ночь искусств 2018 . В рамках мероприятия свои двери откроют множество творческих площадок, где всех желающих объединит любовь к искусству. Поэтому ничего не планируем на сле выходные, днем хорошо высыпаемся, чтобы в полной мере вкусить все духовные и просветительские прелести искусства. Одеваемся с иголочки и идем развлекаться. Ведь, ночь обещает быть незабываемой.

Все площадки города будут работать до полуночи, а некоторые и до самого утра. Для гостей подготовят конкурсы и викторины, увлекательные квесты, кинопоказы, экскурсии, мастер-классы и многое другое. Как выбрать самое лучшее? Мы вам в этом поможем! Выбирайте самое интересное мероприятия и отправляйтесь на него в семьей и друзьями.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
День автомобилиста в Иркутской области: более 30 легковушек выстроились в форме машины
Знай наших: полицейский из Иркутска стал лучшим в России
100 лет комсомолу: выставка, посвященая памятной дате, открылась в Иркутске
Очередную «Выставку разбитых автомобилей» провели для начинающих водителей в Иркутске
Певец Luxor из Бурятии записал совместный трек с популярной исполнительницей Ханной
Иркутский «Рекорд» победил шведский «Транос» в этапе Кубка мира по хоккею с мячом
В Иркутске увековечили память первого ректора ИГУ
Спортсмены из Братска завоеватели бронзу на Кубке России по бобслею
Число ДТП на пешеходных переходах в Иркутской области увеличилось
Дорожные разделители установят на улицах Мира и Лермонтова в Иркутске
В Забайкалье школьники ходят в уличный холодный туалет без света
Курить вредно, а делать это на балконе и вовсе не безопасно: в Саянске загорелся жилой дом
Смертельное ДТП на Голоустненском тракте: погиб один человек
29 стоянок для маломерных судов проверят этой зимой
Изощренный обман: сотрудники кафе в Слюдянке стали жертвами мошенника
В Иркутске задержали предполагаемого наркодилера
В парке 10-летия Ангарска пресекли вырубку деревьев
В социальных сетях обмануть легко: читинка стала жертвой мошенников
ИГУ отмечает 100-летний юбилей
Маршрутка с пассажирами вылетела в кювет на трассе в Иркутской области
Пожилая женщина погибла в Иркутской области, надышавшись дыма сгоревшей швейной мастерской
Житель Иркутска избежал тюрьмы за кражу по решению суда
Поезд «Адлер-Иркутск», который был задержан из-за дождей, отправили из Туапсе в Сочи
Сброс воды на Иркутской ГЭС увеличат для профилактики будущих паводков
Банду черных лесорубов осудили в Иркутской области
Насильника заключили под стражу: суд избрал меру пресечения педофилу, который надругался над девочками под Иркутском
АО «Ангарскцемент» подвело итоги работы в «высоком» строительном сезоне-2018
Под видом сьемки рекламного ролика обманули работницу аптеки на 70 тыс рублей в Иркутской области