Ночь искусств 2018 в Иркутске: от зажигательных танцев до картин прямиком из ренессанса

СЕГОДНЯ 05:43 2018-10-28T06:04:42+03:00

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Ночь искусств 2018 в Иркутске приготовила массу интереснейших и увлекательных мероприятий.

3-4 ноября в Иркутске стартует всероссийская акция Ночь искусств 2018 . В рамках мероприятия свои двери откроют множество творческих площадок, где всех желающих объединит любовь к искусству. Поэтому ничего не планируем на сле выходные, днем хорошо высыпаемся, чтобы в полной мере вкусить все духовные и просветительские прелести искусства. Одеваемся с иголочки и идем развлекаться. Ведь, ночь обещает быть незабываемой.

Все площадки города будут работать до полуночи, а некоторые и до самого утра. Для гостей подготовят конкурсы и викторины, увлекательные квесты, кинопоказы, экскурсии, мастер-классы и многое другое. Как выбрать самое лучшее? Мы вам в этом поможем! Выбирайте самое интересное мероприятия и отправляйтесь на него в семьей и друзьями.